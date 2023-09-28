MIRROR其餘六子出發澳洲　姜濤狀態返番嚟

人氣男團MIRROR成軍5周年，早前官方社交平台宣布將有一連串慶祝活動，當中包括12子齊齊到海外拍攝團綜，繼昨日（27日）其中6子包括楊樂文（LOKMAN）、江𤒹生（ANSON KONG）、陳卓賢（IAN）、邱傲然（TIGER）、王智德（ALTON）和陳瑞輝（FRANKIE）現身機場先行出發到澳洲，其餘6子今日（28日）亦乘搭傍晚6時55分航班起行到當地會合大家，吸引過百鏡粉一早到達機場預備送行。

約下午3時40分，6子分別乘座7人車先後抵達機場貴賓室入口，最先抵達的Stanley（邱士縉）穿上短袖Tee、肩上披上一件綠色冷衫大騷手臂，他先停步跟大家Say hi，待現場傳媒拍照後便步入閘口。隨後到場的姜濤面帶微笑向大家揮手，心情不俗。Jer（柳應廷）與Jeremy（李駿傑）則雙雙抵達，前者舉起2隻手指公、後者則舉V手勢給傳媒拍照，問到二人是否期待與興奮？Jer以點頭示意表示興奮。隨後輪到Edan（呂爵安）抵達，他向現場粉絲揮手Say hi，又中氣十足回答在場記者表示十分期待，問到有否帶漏東西？他說：「冇呀！冇帶漏嘢。」之後便步入閘口。最後壓軸出場的Anson Lo（盧瀚霆）高舉雙手風騷現身，跟現場「神徒」（粉絲暱稱）Say hi打招呼，問他是否預備吃2個飛機餐？他説：「食5個！（個樣好似好攰？）我啱啱起身。」問到帶了多少行李？他手指向身旁的一個行李篋。