陳庭欣「食燈籠、玩月餅」排愚昧事件第7位　自嘲名留青史

陳庭欣（Toby）和魏韵芝（Joyce）等今日（28日）到將軍澳電視城出席明珠台獨家直播的《香港高爾夫球會特約：沙特阿美石油團體系列賽-香港站》記者會，眾演員即場比試球技，孔德賢更打到「瞓地」，十分搞笑。

早年曾學習打高爾夫球的Toby，自言要不斷重複動作太悶，故半途而棄，她說：「我反而鍾意滑水同滑雪多啲，等到將來七勞八傷先玩啲靜態啲。」中秋節將到，Toby重提2016年主持《東張西望》時口快快講錯「食燈籠、玩月餅」口誤，自爆近日發現在內地社交平台的愚昧事件中排第7位，她自嘲：「我名留青史呀，大家每年中秋節除咗諗起嫦娥，仲會諗起我。」而單身的Joyce直言感情事順其自然，問她是否喜歡運動型男士？她說：「最緊要健康，擇偶條件係善良、顧家。（叫Toby介紹？）唔使急，最緊要好。」

孔德賢近日忙於宣傳新劇《你好，我的大夫》，他表示朋友們都大讚故事好看，又讚他演得斯文溫柔，跟他真人不同，因他較運動型。提到同劇的陳嘉慧在社交平台承認婚訊，他透露一眾演員都在手機群組恭喜對方，對方亦有回覆，並多謝劇中「六君子」的祝福，但就沒有透露婚期。孔德賢又自爆有向盛傳「出Pool」的游嘉欣八卦戀情，但對方回答他是「假的」。而現時單身的孔德賢希望找個圈外女友，不想拍拖時的話題只圍繞娛樂圈，他稱：「我依家26歲，拍拖都會以結婚為主。」