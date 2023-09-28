胡曦文讚張寶兒對美學有天分　鼓勵她設計珠寶

藝人張寶兒、孫佳君、陳楨怡、曹敏寶等人，在尖沙咀出席胡曦文（Christy)的新店開張。胡曦文與佗住BB的張寶兒孖住到場。問到胡曦文打算送甚麼禮物給BB？她笑說要再諗諗，因為BB父母食好、着好，笑言未知BB會否腌尖，故要好好想想送甚麼禮物。張寶兒直言收到不少朋友的BB禮物，朋友亦很有心按她需要送贈，現時肚子愈來愈大，也要戴上托腹帶，體重比以前重了8公斤。問到計劃順產還是開刀？她笑說：「兩樣都已經準備好，睇吓BB揀邊樣。」

兩人因為皆喜歡漂亮的東西而結緣，胡曦文覺得張寶兒對美學有天分，故一直鼓勵她設計珠寶，大家亦有計劃合作推出珠寶品牌，包括BB首飾在內。張寶兒則指正學習珠寶鑑證與設計，亦有為BB設計首飾。另外，孫佳君透露正籌備投資開拍一套關於母愛講述自身經歷的電影，正尋找編劇與導演，希望明年能成事圓夢。曾到美國修讀編劇課程的她亦有想過自己寫劇本，但坦言擔心功力不夠，要努力學習。問到是否轉幕後？她說：「唔係，都係鍾意做幕前，只係想實現呢個夢想。」新戲由她演出，挑選劇中老公角色是否會揀靚仔？她笑說：「呢個角色唔係好重要，但係當然想搵個靚仔。」