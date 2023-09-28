《盜月者》海報曝光暗藏五大主角身份　AL首演賀歲劇挑戰大

由盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)、張繼聰、白只領銜主演，姜濤特別演出的英皇電影《盜月者》開拍以來備受各方注目，戲迷與粉絲熱切期待之下，此片定檔將於明年農曆新年賀歲檔隆重公映！電影公司今日（28日）首度發放一系列先導角色海報，海報上的片名、背景以至對白，初次透露5大角色的背景及個性，但仍留下種種懸而未決的謎題，有待進一步揭盅！

每年春節是電影行業最重要的黃金檔期，一眾主角大感鼓舞、雀躍，Anson Lo笑言：「好開心，我第一次拍賀歲片，作為新進演員是個很大的挑戰，一般賀歲片通常會是合家歡感覺，今次《盜月者》會加入好多打鬥情節，更有複雜的人物關係，包括親情同友情，都好適合一家大細入戲院欣賞！」Edan亦表示相當興奮：「因為自己的每一個作品，都好希望可以有更多觀眾看到，雖然呢部戲並非喜劇，但非常注重角色關係與劇情發展，峰迴路轉、引人入勝，肯定會吸引大家追看，我都好期待電影上映！」近年身為賀歲片常客的張繼聰說：「新年時看戲是香港人一個好好習慣與傳統節目，電影題材好新鮮，加上有當時得令的年輕偶像，這個配搭相信大家會覺得好吸引，所以我對這部戲充滿信心！」白只與好兄弟阿聰的反應同樣雀躍，白只笑道：「雖然農曆新年要撥些時間作電影宣傳，會少了時間陪伴屋企人，但開心的是，其他屋企人都可以入戲院看這部戲，變相可以在新年時間跟更多的人拜年！」在《盜月者》以特別演出身份亮相的姜濤，不但非常榮幸能夠參演賀歲片，亦心存一份感恩，姜濤說：「好多謝袁劍偉導演給予這個機會，讓我去演這個這麼富挑戰性角色，收到這個角色時感覺好開心，一來我一直想演一些『曳』的角色，甚至反派都好想做，加上可以開槍，作為新演員，每個角色機會都應該好好地把握！」

每張《盜月者》先導海報，暗藏五大主角的背景身份，Anson Lo的一款海報顯示角色與夾萬有關，對白為「只要摸到，我就開到！」，Anson Lo說：「這個角色比較內向，好重家庭觀念，甚至願意為家人冒險，不顧一切去保護他們，同我真人都有少少關連，我都比較重視家庭，接觸劇本時有感動到我，會想起平時與屋企人相處！」以Edan為中心的海報則出現手錶零件，配上對白「所有零件都係真，但砌出嚟就可以係假錶一隻。」，Edan親自解畫:「我個角色有點小聰明，但正因為這份小聰明，令他陷入好危險狀況，今次與白只、阿聰合作有好多交流，令我更加明白演戲是怎樣一回事，想像戲中所做的事有幾真實，更能夠投進入角色世界！」一臉冷酷的張繼聰，連帶對白也很cool：「做我哋呢行，唔好對任何嘢產生感情！」