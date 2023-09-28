澤演襲港收燈籠　預告明晚九展見面會唱廣東歌

將於明晚（29日）在九展舉行粉絲見面會的韓團2PM成員澤演，今午（28日）在尖沙咀的商場舉行記者會，吸引大批粉絲圍觀。

澤演甫現身便用韓文跟粉絲打招呼，又用廣東話說：「大家好，我係澤演，好開心見到大家，好掛住你哋！」而他今個月除了要準備個人見面會，又要和隊友排練2PM演唱會，相當忙碌，他指相隔多時與隊友見面，知道各自在其他國家開騷，亦有講笑指想跟住一齊去，更希望有機會和隊友一起來港會粉絲。而一向愛做運動的他自爆帶了運動服來港，叫主持推薦香港的跑步路線，即有粉絲大嗌要在海邊一齊跑，澤演便笑說：「Maybe！」他又表示到港後吃了點心，並指曾看過在香港的天台高級餐廳食下午茶的片段，自己也很想去體驗一下。

明日是中秋節，他指過往中秋節會為家人做料理，但因為今次要舉行見面會，故會在回韓後才為家人下廚，他又賣關子指明晚會唱廣東歌，叫大家多多期待，並預告會向粉絲送抱及送禮物。他前年在劇集《黑道律師文森佐》中飾演反派，問他演奸角時有否感到擔心，他便笑道：「我初時也不知道自己是演反派，以為只是一個既可愛又善良的實習生。」問他最想挑戰甚麼角色？他說：「我知道大家好喜歡我的身形，希望下次能展現給大家看。」

香港粉絲之後向澤演送上印有向自家設計卡通「OKCAT」圖案的燈籠，澤演即拿着燈籠影相留念，並笑指要去買蠟燭點亮燈籠。他最後走到台下跟粉絲影大合照，又跟粉絲擊掌及做心心手勢，相當親民！