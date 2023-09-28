陳山聰3歲囝囝BB話融化爸爸　畀黎諾懿湊即扭計

視帝陳山聰為無綫節目《爸知弊！你嚟湊吖！》擔任嘉賓，山聰帶同3歲囝囝Jaco暢遊峴港及會安，見識越南傳統文化、品嘗當地特色美食外，更要接受製作組派送的連串任務及隱藏任務，連同主持黎諾懿與囝囝小春雞，令到兩位單飛湊仔外遊的星級爸爸忙上加忙。

首度上節目的Jaco全程表現輕鬆自在、真我性情盡展現；見到喜愛的事物「車車」、「包包」及「船船」時會開心大叫；接觸到可怕的事物如「釣蟹」及「騎牛牛」時，又會喊驚驚兼撲向爸爸撒嬌，加上高八度的「BB話」，可愛爆燈。對爸爸儼如貼身膏藥的Jaco，吃飯時會主動餵山聰，暖心度100分。不過亦因為Jaco太愛爸爸，當製作組要求山聰將Jaco交給諾懿照顧時，Jaco不肯就範狂扭計，講道理講極唔通的山聰最終只能「借屎遁」甩身。雖然Jaco望落乖巧，但扭起計上嚟山聰都冇晒符，拍攝期間又因扭眼瞓纏着山聰不放，雖然山聰全程強裝冷漠，但最終仍敵不過阿仔連環扭計攻擊乖乖妥協，十分搞笑。

節目中率先負責「一湊二」落田種菜的諾懿亦相當辛苦，由於Jaco年紀尚小，諾懿只能小心翼翼貼身照顧，令被冷落的小春雞即時呷醋。已為兩子之父的諾懿，亦坦承至今仍未習慣一湊二，「我未去到可以兼顧晒。」又謂照顧別人的孩子辛苦度倍升：「萬一佢整親，同完山聰交代，要再同阿嫂交代。」