郭富城英倫巡唱熱爆溫布萊　任達華夫妻驚喜現身

「舞台王者」郭富城的世界巡迴演唱會由3月啟動，分別到美加、星馬、澳門等地開騷，日前輪到英國，於著名場館溫布萊體育館展開第20場演出，時隔9年再到英國開騷，城城表示期待。歌迷有來自倫敦，曼城、沃靈頓等地，原來還有香港觀眾，湊巧陪伴女兒來英國開學的任達華和琦琦也是座上客，知道城城在倫敦開騷，驚喜現身支持，華哥更親自操刀，拍下城城台上傾力演出作紀錄，照片充滿藝術感，華哥大讚：「城城狀態很好，整個演出很有色彩，感性和性感俱備。」城城見朋友捧場，格外開心，琦琦更表示期待城城11月在深圳舉行的全新內地巡演。

城城一貫地以經典勁歌熱舞作序曲炒熱全場，大部分歌曲全場大合唱，特別為英國站強化的油畫雲海場景，演繹《聽風的歌》、《飛》等浪漫情歌，視覺夢幻，觀眾都睇得十分投入，當唱到壓軸歌《著迷》時，全場觀眾站起一齊「yohoho」，接到城城拋出禮物，歌迷表現瘋狂。他稱好開心可以再次在自己喜歡的場館演出，「見到好多熟悉嘅歌迷同家人一齊來支持，有啲外國人都跟着一齊跳，好投入，有啲由香港、星馬飛來倫敦支持，實在感動。」演唱會結束，他有半天假期，趁空在倫敦逛逛及看美術館，希望為下一站全新巡演的視覺特效得到啟發。今次城城開騷，外媒亦有報導，讚他如投下了一次亮麗的「砰然」巨響（Aaron Kwok returns to London with a bang)，認真威威。早前預告可趕及回港與家人慶中秋，完成倫敦站後，城城已立即返港，並同時為電影配音及與團隊繼續籌備下一站巡演。