台版Jisoo搭捷運驚為天人　乘客掛住玩手機認不到女神

台灣女星周曉涵在台劇〈18禁不禁〉、〈我和我的十七歲〉、〈天巡者〉中都有亮眼的表現，精湛的演技讓她吸引到不少死忠粉絲支持。周曉涵擁有天使臉蛋及魔鬼身材，再加上親民個性，因此受到許多廠商青睞，連續9年都擔任知名內衣品牌代言人的她，是不少人心目中的完美女神。近期她透過社交平台貼出多張搭捷運的美照，不過身邊所有乘客都在滑手機，完全沒有人注意到她。

周曉涵近期日在社交網上載出3張搭乘台北捷運的靚相，畫面中的她，將一頭秀髮夾起，上半身穿上薄長袖上衣，下半身則穿上皮質的窄短裙，手拿着平板電腦超手機及，因打扮似了因工作繁忙的上班族。周曉涵因口罩遮住了半張臉，不過眉毛及眼睛處還是看得出來她有畫上淡淡的妝容，在鏡頭前的她雖然看似休閒，但還是散發一股微微的女神氣質。

周曉涵在文內寫道：「下班！開車太塞了，那就搭捷運吧～準備放假囉！」她在友人的幫忙下拍攝了不同角度的「野生照」，而周圍的所有乘客因顧着玩手機，完全沒有人注意到周曉涵就在身邊，錯失看見女神的機會。在照片曝光後，隨即引發網友熱議表示：「這些人是臨時演員嗎？？？」、「哇，居然沒有人發現有女神！」還有人將而周曉涵認成BLACK PINK的Jisoo寫下：「是blackpink Jisoo耶。」