莫文蔚唔經唔覺入行30年　不敢再挑戰性感寫真

歌手莫文蔚（Karen)與丈夫今日（28日）出席在上環藝廊舉行的「莫后光年」展覽，該展覽為期3星期，慶祝Karen出道30周年。Karen指10年前在丹麥舉行了20周年的展覽：「嗰次嘅展品元素比較具體，展品都比較多，今次就想做啲比較虛擬嘅，同埋想試吓玩啲新科技，咁所以就揀咗呢個地方，場地係細啲，不過畀人感覺會更加親切啲。」她透露場地是由朋友借出，指一開始並未打算為30周年舉辦展覽：「今年年初返黎睇到我朋友呢個場地，佢又想搞個展覽，咁我就諗不如就搵啲嘢嚟搞。」

展覽中會展出了Karen曾經拍攝過的3張限量性感寫真集照片：「張相我哋加左啲AR效果，可以透過掃描二維碼喺電話睇到唔同效果。（會唔會考慮再影多個寫真集？）着咁少衫就未必會啦，雖然老公都好欣賞，但再少布啲就唔得啦。」她稱現在比較專注於英雄漫畫的製作，今次Karen亦特別選擇了參考DC漫畫裏的貓女製作出「莫貓寶貝」一角：「除咗因為我好鍾意貓，仲因為個角色本身，佢朝早喺一個有氣質嘅女模特兒，夜晚佢就會變身超人拯救地球，保護大自然野生動物。」

Karen亦為「莫貓寶貝」設計了漫畫，並一直有在社交上發布漫畫內容，現在就想透過展覽推出實體書及一餅卡式錄音帶，共收錄了3首與角色相關的歌，均限量發售：「咁今次會賣嘅產品都喺作慈善用途，會捐畀環保同動物組織。」 Karen預告10月中亦會在北京舉行一個相似的展覽：「會有有啲變化，始終個度場地大啲，同埋我30年儲咗好多嘢。」