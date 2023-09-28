櫻井木穗 奇迹I奶細變大

好多女仔喺成功收身之後，往往令上圍同時縮水，最弊嘅係胸部一旦降Cup好難回復之前嘅分量。不過，凡事總有例外，好似今年25歲嘅櫻井木穗，早前就成功令原本縮咗水嘅巨胸變到比之前更大！

身材弗爆

喺日本寫真界，唔少女優嘅身材都令人大為讚嘆，以當代波神柳瀨沙紀為例，佢嗰對I奶大得驚人，好似將兩個排球掛喺心口一樣！不過，沙紀唔止上圍大，身形都有番咁上下大隻，相對於今日要同大家介紹嘅櫻井木穗，吸睛度似乎又差咗一截。出生於北海道紋別郡嘅木穗，天生麗質，更加擁有一副被稱為「全世界妒忌之奇迹身材」，事關佢有對I奶之餘，條腰又夠晒幼，仲有個35吋美臀，身形曲線勁誘人，加埋佢喺出鏡時，特意換上窄身泳衣，少啲定力，真係好易被佢激到流鼻血！

更勝從前

查實喺成為寫真女優之前，櫻井木穗已經做過模特兒，為咗可以加入演藝界，決定搬去東京尋找機會，果然吸引到藝能事務所嘅星探注意，開始喺寫真界嶄露頭角，而隨住人氣持續上升，仲搵到機會演出音樂劇，發揮所長！唔講唔知，木穗自細就鍾意吹奏樂器，最拿手吹色士風，所以佢會喺劇中表演呢種樂器。

值得一提，木穗喺早前陷入一個大危機，話說佢為咗拍寫真，好努力咁減肥，希望以最弗狀態示人，雖然成功將體脂減少8%，但上圍亦跟住縮水！好彩佢喺之後搵到豐胸界名人佐藤由加里幫手，成功令上圍變番大，仲比之前增加多一吋添！