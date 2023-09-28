COLLAR造型大翻身　網友感恩Gao與造型師和好如初

女團COLLAR推出年度第三首團歌《Speak Love》，顧名思義歌曲以愛情為主題，帶出敢愛敢認的訊息，展現現代女性對愛情的態度；今次團歌除了破天荒邀請Serrini填詞外，又首次在MV中安排大隻型男及導演陳健朗客串演出，不過最大膽創新，是COLLAR在新歌中性感上陣，大騷女人味。

MV中COLLAR總動員穿短裙上陣，Marf與芯駖騷小蠻腰、Day穿大露背、Ivy與Winka則以低胸裝示人，令人熱血沸騰，她們異口同聲指是拍攝MV有史以來，最性感的一次，Day說：「好正，見到大家咁着，平時大家多數着褲，今日大家都着裙。」Winka認為今次造型十分有女人味，在性感上亦挑戰了尺度，芯駖說：「着咗呢套衫同呢對鞋，個人行路都好有儀態，就算企喺度都要有女人啲嘅感覺，唔可以好似平時咁。」不過Gao就「唱反調」自言本身是性感擔當，笑言平時在家亦衣着性感，對今次MV造型未有不慣。

拍攝前她們可有積極進行身型管理？Day搶答說：「我哋每日都有互相帶食物畀大家，因為拍MV之前都要排好多舞，消耗好多體能，所以食多啲嘢都唔驚。」Marf認為事前最重要是整理好心情：「聽完首歌之後，嘗試去平衡番個感覺，唔想過份女人味，想中和番。」芯駖則笑言最主要是心理上的準備，準備如何突破心理關口。

Marf透露今次MV製作，雲集電視劇和電影的製作班底，太多熟悉的面孔，所以在拍攝過程中，令她多了一份尷尬，但講到尷尬之最，是Candy在拍攝期間夾在兩位大隻型男中間，Ivy即踢爆說：「佢（Candy）話『好想走、好想離開呢個地方』。」Candy直認不諱：「真係硬晒軚！太壓迫，佢哋操到好大隻，然後又好貼近我，我又有啲緊張。」難怪Candy提到愛情上的看法，她笑言：「大隻佬唔係好啱我！」