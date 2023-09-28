陳浚霆戀情被逼供　親口讚古佩玲係好女仔

麥長青（麥包）、江美儀、滕麗名及陳浚霆以《街市遊樂團》的組合，晚上到灣仔海濱市集錄影《約埋班Friend遊香港》，今次是他們相隔5、6年後再次「合體」，故吸引大批市民圍觀，場面熱鬧。

近年長駐內地發展的麥包，已兩年多沒回港，所以今次改由其餘三位主持帶他在市集內尋找美食，問到是否搵唔少？他表示：「咁又唔係，夠生活啫！」麥包更被踢爆拍攝期間喪飲威士忌、啤酒和梅酒，飲到滿臉通紅，他笑言：「好似以前拍《街市》咁，個個都叫我哋埋去食，食完就拍拍籮柚走人。」眾人由中午開始拍攝，陳浚霆更不慎跌落海，但他拒透露詳情，只大賣關子叫大家留意節目，江美儀則自爆：「我個初吻喺個節目入面獻咗畀陳浚霆。」滕麗名即搞笑謂：「人哋（陳浚霆）依家拍拖喇，你唔好同人爭呀！」

陳浚霆與古佩玲（Kelly）在《愛·回家之開心速遞》中的「風神CP」，兩人被發現人前人後都經常手拖住手，疑似戲假情真。麥包、江美儀和滕麗名你一言我一語追問陳浚霆緋聞，陳浚霆表示：「唔係，我哋係好好嘅朋友，依家專注發展我哋劇入面條CP線。（假戲真做？）我哋係假戲認真做，佢都係一個唔錯嘅女仔。（有發展空間？）我哋要發展咗個事業先發展其他嘢。（佢都係你杯茶？）茶又得，咖啡又得。」

對於被指已見家長？陳浚霆表示：「佢喺一啲場合上有見過我家人，但我唔喺到嘅，媽咪讚佢乖。（Kelly已經融入家中？）我有幾個菲傭嘅，所以係夠嘅。（搵機會拜會未來岳父岳母？）佢哋唔喺香港，我都經常問候身邊朋友嘅屋企人嘅。（有好消息會同大家講？）一定會。」