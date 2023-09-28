偷食被踢爆 身心大解脫

為乜嘢要偷食？原因離不開食唔飽、貪過癮，又怕被另一半發現，若然一個唔好彩東窗事發，應該點算好？查實未必係壞事，甚至好可能迎嚟一次身心大解脫！

人妻出軌

如果覺得人妻或人夫出軌嘅題材睇得太多嘅話，呢套由DORCEL製作嘅《Luxure: My Wife's Games》，可能會畀到大家新意，事關導演Franck Vicomte話影片用咗唔少電影拍攝手法，加上劇情喺現實同幻想之間穿插，令四仔迷睇得更過癮。故事講述穿梭兩男嘅人妻，幻想有一日能夠嚟個三人行，但就要面對東窗事發嘅風險，究竟佢仲有冇心情曳曳呢？呢套四仔唔止有高質嘅拍攝同劇本，而有份演出嘅Natalie Grace、Shalina Devine同Clara Mia都係樣靚身材正嘅美女，淨係呢點已經夠晒睇頭。

溫柔風暴

普遍男人都渴望享受齊人之福，但大部分人想多過做，事關好怕被另一半發現，而由Sweet Sinner出品嘅《The Seductress #4》，就話畀大家知有咩好驚！影片由Mike Quasar執導，搵嚟Kayley Gunner、Freya Parker、Ryan Keely等人氣脫星參演，內容講述爛滾男主角成日背妻偷食，更經常同幾位情人玩四人行，點知某個晚上返到屋企，老婆竟一反常態，表現極之溫柔，仲約埋幾位情人一齊玩五人行！殊不知呢班女人喺背後暗藏陰謀，呢鋪真係唔知點收科！

一試沉迷

偷食係咪會令人上癮？四仔脫星話畀你知，絕對會一試沉迷！呢套由Pure Taboo炮製嘅《A Time For Experimenting》，講述由Jennifer White、Mona Azar、Spencer Bradley同Gizelle Blanco飾演嘅人妻，同老公嘅性生活唔多協調，仍一直啞忍，但喺一次意外偷食後，變得不能自拔。正當呢班人妻喺慾海沉淪之際，卻被丈夫發現，但又意外揭穿呢班男人亦係偷食慣犯，當中有唔少勾心鬥角嘅情節，配合埋連場激烈嘅床戰，實在值得一睇再睇。