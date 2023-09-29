星玄︱楊冪新公司旗下僅一藝人　貼身衫逼爆上圍惹熱議

中秋節快樂！今日係9月29日，農曆八月十五，適宜動土、入學同安葬，幸運顏色係紅色，最旺嘅生肖係馬，你哋有吉星高照，事業無往而不利，賺錢話都冇咁易。屬馬嘅楊思琦，最近45歲生日，搞咗個粉絲見面會兼生日會，唔少人話佢黑眼圈明顯，望落個樣攰到爆，喺內地搵食應該好辛苦，不過思琦妹份人都好正面，最近甫咗條片，話可以陪住小朋友成長，已經係自己嘅快樂泉源，依家專攻內地主播市場嘅你，今日有吉星照住，搵真銀易過借火，可以唔使咁辛苦啦。至於屬鼠同豬嘅朋友，今日事業運唔錯，可以盡情發揮，仲好易得到賞識呀。

今日嘅幸運星係處女座，你哋嘅運氣好到不得了，可以喺職場競爭入面攞到優勢。處女座嘅楊冪，雖然之前官宣離開，自己有份成立嘅嘉行傳媒，近日就佢就自立門戶開新公司，取名為「天伊娛樂」，佢阿媽持股60%、楊冪新經理人詩搖持股30%，不過剩低10%由邊個持有，就未有透露，暫時旗下嘅主力藝人得佢一個，仲未對外公布有邊啲藝人會加盟。另外，又傳出想爭囡囡小糯米嘅撫養權，睇落被唔少麻煩嘢困擾，不過講到做嘢，楊冪始終係一姐，早排亮相內地綜藝節目，簡單着件貼身衫，騷一騷逼爆身材，就成功引起關注，「楊冪上身身材」仲極速上埋熱搜，平日職場競爭力已經犀利成咁，今日仲要優勢明顯，唔知楊冪會有咩搞作呢。至於水瓶座嘅朋友，得到幸運之神嘅眷顧，感情生活可以話係如魚得水。