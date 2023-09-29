【是日通勝】

農曆八月十五

癸卯年 辛酉月 庚寅日

吉時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、下午1時至3時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：動土、入學、安葬

忌：祭祀、出財、開市

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：12、25、37

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：勿讓自己變得財迷心竅，要多點為人設想。

金牛座：各方面的運勢都不錯，可迎來愉快的一天。

雙子座：謀事要盡力而為，可把霉運影響減至最低。

巨蟹座：事業遇阻力，別以為懂得拍馬屁就能過關！

獅子座：愛情處於弱勢，不知怎麼辦，是時候反省。

處女座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

天秤座：不熟不做，謀事要量力而為，逞強易惹禍。

天蠍座：健康運最強，保持心境平和，身體會更好！

人馬座：善有善報，幫助有需要的人可令運氣上升。

山羊座：工作上有疑惑要問清楚，自作聰明易撞板。

水瓶座：獲得幸運之神的眷顧，感情生活如魚得水。

雙魚座：遇上低潮勿氣餒，總有一天會雨過天青的。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）馬 有吉星

（跌）猴 是非多

鼠：事業運向好，個人才華可望盡情發揮。

牛：有伴侶者要加強溝通，提防誤會加深。

虎：富有上進心，能從工作中獲得滿足感。

兔：近朱者赤，親近樂觀的人，可獲好運。

龍：做事得心應手，面對壓力也毫無懼色。

蛇：財運差，不要胡亂投資，勿沾手賭博。

馬：吉星高照，事業順利，得財全不費力。

羊：受負面心態影響，行事作風舉棋不定。

猴：是日沖煞，謹言慎行，有助避開麻煩。

雞：意外事故頻生，忙於應付，身心俱疲。

狗：好運降臨，遇上棘手問題能一一化解。

豬：神采飛揚，事業稱心如意，易獲賞識。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

七殺格 七殺星

有殺先論殺，無殺方論用。古書以七殺星在八字中，必先論斷殺在命中如何，甚麼富貴妻財子祿，都是其次。大家看見七殺這個名字，就知道凶險萬分，殺就是病災、意外、盜賊。好的就是另一個名字，偏官星，代表武將、情人、掌權。

由於古代生活條件有限，食物營養不足，衞生醫藥都是有限，所以生命最為重要。七殺代表病、災，好易失去生命，生命都沒有了，談論甚麼富貴享樂呢？所以先要看看七殺會否在命中造成死亡，後論富貴六親。

天干地支都見支七殺，是為七殺格。由於七殺星為大凶星，所以殺格必須要逆用，不是財官這樣順用，順用是指生旺為吉，殺格為逆用，剋化七殺為吉。有順則自然有逆，這就是陰陽順逆之玄學是也。

七殺格，最理想是見到食神剋制七殺，是為食神制殺格。為人忠孝仁義，有勇有謀，是大將軍或醫生命格。七殺代表盜賊、病痛，食神剋制盜賊，醫藥剋制病毒，有利武官與醫護之工作。

用正印化七殺，用陽刃駕駛七殺，都是好好的命格，乃事業有成之命。如果命中沒有正印化殺，陽刃駕殺，食神制殺之命。命中日元根弱，是為七殺剋身，則此命多病患，多災禍，現實社會普遍存在。