娛圈單打︱絕世女友未嫁得　人靚聲甜爭啲乜

視后唐詩詠（Natalie）離開TVB後快活過神仙，一時偕家人暢遊日本仲有意置業，一時又遠赴孟加拉做慈善探訪，既孝順又有愛心，加上向以美貌和溫柔見稱，獲封「絕世女友」，奈何42歲仍然小姑獨處未嫁得。大家都𢱑爆頭：究竟爭啲乜？

嗱，唔止「契哥」馬國明即將同湯洛雯拉埋天窗，連有「翻版唐詩詠」之稱的陳嘉慧都爬頭閃婚，Natalie咁好條件，點可能仲未嫁得出？佢去完孟加拉之後，都揚言恨做媽咪生兒育女，偏偏身邊未有另一半，觀眾都好替她心急。

咁又係呀，Natalie事業有成，生活無憂，只欠一個愛錫她的男人組織家庭，照計呢個願望唔難實現啫。睇番視后過去情史，可謂段段精彩，公開過的男友包括余文樂、崔建邦、洪永城、圈外人陳思銘，傳緋聞更是多不勝數，連古天樂都赫然在內，可見視后魅力沒法擋。

尤其她每次拍拖都對男友千依百順，溫柔體貼，死心塌地，連出名口臭的網民都一致同意她「GirlFriendable」，咁完美的女仔，何解每次拍拖都係獨欠臨門一腳？當舊愛紛紛結婚生仔，Natalie仍然單身，想必百般滋味在心頭。

眾所周知，Natalie自小父母離異，不擅與人分享內心感受，唔知係咪咁，過去的男友都覺得無法進入其心扉，最終分手收場。再講，Natalie鍾意親嘅男人，大都口甜舌滑，但亦容易花心，何況女人太遷就男人，男人往往唔識得珍惜。點都好，Natalie暫時放下事業，可能正是為了物色真命天子，話唔定好快就有好消息公布！