兔女郎谷胸慶中秋　邊隻「肉」兔你最想要？

適逢中秋佳節，周圍都會見到玉兔造型嘅物品，喺「玉兔搗藥」神話故事嘅影響下，玉兔已經成爲中秋象徵之一。講到玉兔，相信唔少人都會諗到兔女郎，發現原來有好多女星都曾以兔女郎造型示人，今日大家就一齊回顧吓咁多位兔女郎，歡度佳節！

Twins

由蔡卓妍（阿Sa）及鍾欣潼（阿嬌）組成嘅組合Twins，喺首張國語專輯《見習愛神》嘅封面相中就化身粉紅兔女郎，2人戴上粉紅色嘅兔耳頭箍，以一身粉紅造型示人，仲喺臉旁邊貼上幾撇兔鬚，青春可愛又充滿活力！

姚綽菲

啱啱過完17歲生日大個女嘅姚綽菲，之前就有喺廣告MV中化身粉紅可愛嘅兔仔，紮住孖辮嘅佢，穿着粉紅色毛衣搭配同色嘅長褲，已經相當可愛！再戴埋兔耳髮箍同抱住兔仔造型嘅毛公仔，盡顯佢純真可愛一面。

兔仔有得意嘅一面，就咁喺有性感嘅一面，性感裝扮加埋一對兔仔耳，可愛又性感，真係養眼到暈！

邱淑貞、張敏、周慧敏、翁為德

最經典嘅當然要屬《精裝追女仔》電影中，女神邱淑貞、張敏、周慧敏、翁為德嘅兔女郎裝扮，女神們頭戴白色兔耳，黑色西裝裏面穿着深綠色貼身連身衣，加上黑絲大晒長腿，性感又嫵媚，畫面認真養眼！

葉子楣

有「波霸」之稱嘅一代艷星葉子楣曾經喺接受訪問時，以一身火紅色超低胸兔女郎Look示人，仲透露自己嘅造型喺服裝設計師爲佢量身訂造，完全凸顯出佢嘅優點，豐滿上圍一覽無遺。

黃榕

藝人黃榕有着一副火辣身材，鍾情於粉紅色嘅佢，多次化身兔女郎。先喺穿上性感粉紅色蝴蝶結連身裙，戴着粉紅色兔仔頭飾，盡展Fit爆身材。之後更喺以粉紅色低胸連身短裙上陣，輕輕烏低身，酥胸半露，可愛得嚟又性感。

李元玲

馬來西亞「鋼琴女神」李元玲琴技了得之餘，仲憑着32C火辣身材迷倒唔少網民。不時都會cosplay嘅佢，當然就唔少得扮兔女郎啦，佢倣效日本輕小説《青春豬頭少年》嘅角色「櫻島麻衣」，低胸加Deep V嘅黑色連身衣，加上高杈設計，「神秘小三角」若隱若現，仲要甫士多多，挺胸加趷籮，完全唔驚走光嘅她性感指數爆晒燈。

林莎

有「台版三上悠亞」之稱嘅林莎，甜美臉蛋及火辣身材有着超強反差感。頭戴兔兒頭套，拎住胡蘿蔔，最搶眼嘅係佢穿着一身粉紅色薄紗透視裝，露出香肩之餘，傲人上圍若隱若現，幸好有胡蘿蔔嘅遮擋，否則就春光乍洩，不過都非常惹人遐想！

三上悠亞

既然有「台版三上悠亞」又點少得原版呢，日本性感女神三上悠亞，雖然已經結束AV女優生涯從良，但人氣不減，仍備受網民喜愛，不時都會向粉絲大派福利，其中佢就扮過多次兔女郎。穿上藍色兔女郎裝嘅佢，側身大騷S形曲線，Pat Pat仲要有個白色毛球當作兔尾巴，俏皮又撩人。正面嘅佢極盡誘惑，超高衩嘅設計令「神秘三角」地帶若隱若現，雙峰一覽無遺。