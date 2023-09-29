陳曉華羅天宇蕭正楠加入劇組　爭住跟黎耀祥學嘢

無綫重頭劇《巾幗梟雄之懸崖》下月尾會於橫店正式開拍，演員與劇組正分批遠赴橫店準備當中。今次故事與之前幾輯完全沒關係，以全新故事、人物上場，但會沿用「巾幗」精神，台前幕期待有新衝擊。之前東網率先爆出此劇男、女主角落實為黎耀祥、胡定欣擔任，之前靈魂人物鄧萃雯無緣與祥仔再續前緣。雯女亦於社交網對此回應，表明前後傾足4年，最後不能成事也感失望，更強調與酬勞沒關。而監製方駿釗受訪時對此謂：「呢個PROJECT、劇本搞咗好耐，當初籌備時男女主角都有諗唔同人選，當然都有考慮過鄧萃雯，同佢一路有傾，但條件方面發覺距離好大，合作機會好細，所以好早前已決定搵定欣演。」說到雯女聲稱不是價錢問題，他謂：「當然條件係好多方面，唔係單一，好多嘢需要考慮。」

現時此劇的男、女配角分別有蕭正楠、羅天宇及陳曉華，其他演員還有莊思明、海俊傑等。首次參與民初劇的陳曉華正為新劇《死有對証》埋尾，她受訪時謂：「仲有幾日煞科，呢幾日我都係努力全日拍攝，惟有利用收工時間做功課，等自己到時可以盡快進入狀態準備《巾幗》拍攝。」而男配角羅天宇謂：「好開心，其實上年已有聽聞有份拍，之後又冇咗消息，我好期待同祥哥合作，希望可以跟佢學嘢。」天宇指未試過離開香港幾個月拍劇，故都有點緊張，她謂：「平時都要陪媽媽同貓狗，又驚會帶漏嘢，不過聽人講橫店乜都有，我好期待，依家晚晚睇劇本，自己都好鍾意，會比心機鑽研角色，希望造型上有突破。」天宇又指現時橫店天氣很熱，但12月時就會超級凍，笑言：「所以要帶定好多衫，基本上要帶晒四季嘅衫過去。」

莊思明受訪時謂：「好多謝監製畀機會我！之前都拍過民初劇《福爾摩師奶》，都係方駿釗監製。今次我主要戲份都係同定欣一齊，之前有合作過《廉政狙擊》，加上我哋有common friend，所以我知道佢係一個好nice、好好嘅人，都好期待今次可以同祥哥、定欣、阿蕭佢哋合作，喺祥哥身上一定可以學到好多嘢！我相信今次拍攝一定會係一個好好嘅經驗。」