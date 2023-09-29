兩大視帝講視帝意義　山聰：我唔介意用嚟搵錢！

繽FUN星網人氣節目升級豪華版《星級煮意》，由譚俊彥（Shaun）擔任「星級品評師」，逢星期五在繽FUN星網播出，上個禮拜Shaun請來好朋友陳山聰把酒談心，當然未夠喉，今集再與陳山聰摸酒杯底，山聰並首次在熒幕前親自下廚煎牛扒，廚藝熟練，戲言也是靠這招把太太追回來的。

陳山聰憑《金宵大廈2》奪得《萬千星輝頒獎禮2022》視帝，攞獎一刻的激動場面，瀝瀝在目，不過當晚回家他就放低獎座，不想視帝光環拖着自己尾巴，「我想進步，想超越以前嘅自己，所以放下獎項歸零從頭開始，變番Nothing，由新人再做起。」今年他有兩部劇在手，兩大Project都十分重視，第一是Jazz(文偉鴻)監製，與張振朗合作的《奪命提示》，第二套是佘詩曼主演的《新聞女王》，原來是山聰自焉要求客串，「佘打畀我傾偈，我話你番嚟拍我就做客串，過鏡都做，即刻同監製鍾澍佳（佳哥）講。」不過最估不到的事情就發生，山聰睇完劇本點解會大叫？

有人話，男人做了爸爸之後，生活會有很大轉變，而Shaun同山聰都已為人父，但原來山聰最初無諗過要小朋友，究竟是甚麼原因，令他會有這個改變。Shaun仲踢爆山聰教仔超惡，即使Jaco（山聰囝囝）出動到眼淚攻勢都無用。此外，山聰透露還有第三個大Projec進行中，想收睇譚俊彥和陳山聰的兄弟對話，就要click入來欣賞節目《星級煮意》的足本版訪問。