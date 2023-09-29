東方日報C1：趙露思「翻撻」失婚男　慘遭要挾

內地頂流小花趙露思人氣愈來愈勁，由內地紅到國外，日前爆出她將於下月與曾傳緋聞的失婚藝人劉宇寧二度搭檔開劇。劇迷卻不甘趙露思要「吃回頭草」，以停運後援網站作要挾，同時留言狂轟劉宇寧又老又醜，兩派粉絲隔空開戰！

人氣小花趙露思與男星劉宇寧在《長歌行》的「皓嫣CP」深受網民喜愛，2人隨即爆戀聞，當時被指同遊主題公園、前後腳入酒店，又在社交網發文以暗號傳情等。近期有投資方看準這對CP的熱度，打算撮合他們再合作，下月底在橫店開拍新劇《珠簾玉幕》，之前曾傳出的「男一」人選是范丞丞、許凱或屈楚蕭，這些配搭劇迷似乎都大為受落，但如今換來劉宇寧擔正，劇迷明顯極之抗拒！有劇迷日前更以停運粉絲後援網站作要挾，集體換上黑色頭像，甚至聯手「攻擊」劉宇寧，在網上斥他是奀星來蹭趙露思熱度，又嫌他年紀大配不起偶像，聲稱要求工作室提供相關回覆才會罷休。

被爆離過婚的劉宇寧人氣曾一度受挫，趙露思的劇迷嫌他形象差，更有人在網上狂轟：「這麼紅這麼萌的小女孩，打包去跟又老又醜的叔叔們拍戲，你們這些投資人活該。」、「二搭必仆，虞奉行（劇集《與鳳行》諧音）如此，《珠簾玉幕》也不例外。」有《長歌行》的劇迷亦指他們這對CP的美好，不妨就只留在回憶。

趙露思全國後援會昨日發文，表示與工作室沒有直接溝通渠道，又指劇方不斷發放消息，將趙露思推至台前，只會不斷消費她，任由她被惡性造謠，希望劇方能正視輿論，及時作出回應，以免趙露思被抹黑。他們認為偶像若再跟劉宇寧合作，只會陷入無休止綑綁式的炒作緋聞，恐怕有損其個人形象。其實趙露思當年亦曾是被嫌棄的一方，2022年與流量小生楊洋合演《且試天下》時，有指她被嫌卡士不夠強，不過她卻憑此劇成功彈起，人氣及身價飆升！

抵泰商演大受歡迎

雖然劇迷在網上大表不滿，但趙露思似乎無閒理會，去完意大利米蘭後隨即轉飛泰國出席商場活動。她在當地人氣同樣高企，大批粉絲早已在機場外守候，更有秩序地在通道上分開兩批靜靜坐下守候，趙露思相當識做，步出機場時不停揮手，笑容滿臉，期間有粉絲送上花環，她又拿着粉絲送贈的自製扇子及巨型人形紙板拍照，即使登車後仍不停揮手，極為親民。