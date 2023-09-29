Nowhere Boys顧定軒即興自組樂隊　作期間限定合唱

樂隊Nowhere Boys拍攝網上音樂節目，一口氣演唱多首作品，還邀請演員顧定軒（Zeno）一齊合唱，更即興組成全新樂隊「Stable Boys」主音Van搞笑說：「我哋Nowhere即係流離朗蕩、無處遊人，今晚有個好『固定』嘅顧定軒加入，變成『Stable Boys』，期間限定，好珍貴！」Zeno最近宣傳新歌造型大玩校園風，五子笑言他們似學生與校工，非常搞笑。

Zeno表示一直有留意他們的歌曲和造型，其新歌打領呔造型與Nowhere Boys出道時造型呼應，結他手Ken表示穿西裝夾Band太熱、太辛苦，不敢再試。琴手漁佬指當年連跑幾場表演，來不及清洗，大量汗水吹乾後變成鹽：「音樂結晶！」Nowhere Boys相約Zeno下次一齊出騷唱快歌，感受Band Show觀眾的熱情，享受飛身到觀眾席「插水」，Van說：「我哋嘅Fans已被我訓練到臂力好好，佢哋應該可以好快咁抬你到好遠嘅觀眾席！」Zeno不敢想像說：「點解我聽到好似係『伏』？！」全場大笑

拍攝當日，適逢Zeno生日，Nowhere Boys率領全場工作人員大合唱生日歌和送上蛋糕，Zeno驚喜到瞪大眼睛和甜笑大叫：「嘩，咁Sweet得唔得架！」然後捧着蛋糕許願，他還分享其中一個生日願望給Nowhere Boys，願他們的新歌大受歡迎，果然善良大愛。