靚仔醫生蘇雋祁出戰《Face Of Asia》　韓國「最強社長」Yong Heo王牌特訓

【特約報道】年度國際模界焦點、全亞洲最大型模特兒選拔活動《Face Of Asia 2023》於11月在韓國舉行，來自27個亞洲國家及地區包括日本、新加坡及韓國等的50名模界新星正面交鋒。Dr Angel 唐安麒創立的ACE Entertainment 主辦的《ACE演藝模特大賽》是香港賽區，早前由「靚仔醫生」蘇雋祁 （Jensen）及郭恩程 （K Kelly）奪得「Face Of Hong Kong」（FOHK）冠軍，將代表香港到韓國首爾出賽！

曾參加《全民造星III》的Jensen，以及K Kelly，最近得到韓國一級演藝模特訓練學院YS Group Kr，有韓國演藝圈「最強社長」之稱的Yong Heo來香港親自指導特訓，務求提升Jensen及 K Kelly 的戰鬥力，發揮超水準表現！

由於之前去韓國YS Group Kr接受訓練，已令Jensen取得FOHK冠軍殊榮，故今次在接受韓國社長特訓，更令他信心倍增！

Jensen說：「我最大夢想，係成為香港或亞洲區嘅Top Model，另一個夢想，係參加全亞洲最大型比賽《Face Of Asia》。代表香港出戰係我嘅榮幸，只要努力同決心，不可能都會變成可能。我係醫生，亦都係模特兒，人生就係充滿無限可能。」接受Yong Heo的特訓後，Jensen及 K Kelly 緊接參加大會安排在韓國的15天訓練營，進行最後階段的訓練。

秀智姐姐

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