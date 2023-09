《哈利波特》「校長」Michael Gambon離世終年82歲　童星悼念

自《哈利波特》(Harry Potter)第3集《哈利波特阿茲卡班的逃犯》(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban)開始飾演魔法學校校長鄧不利多直到結局篇的英國男星Michael Gambon,前日(27日)於英國一間醫院因肺炎離世,終年82歲。

Michael出道60載,是舞台劇界出身,曾贏得3次《羅蘭士奧利花劇場獎》,其後他亦踏足電視與電影界,曾贏得4次《英國影視藝術文化學院電視獎》(BAFTA)最佳男主角。他參演電視劇《The Borderers》後,被相中接替英國男星辛康納利(Sean Connery)飾演占士邦,但他不太有興趣,自嘲頭髮不夠好看以及有點肥胖,最後角色落在英國男星佐治拉辛比(George Lazenby)手上。Michael於1999年獲英女王伊利沙伯二世封爵,表揚他演藝的成就。最初飾演鄧不利多的英國男星李察夏里斯(Richard Harris)於2002年離世後,Michael便接替他飾演該角色,成為其事業生涯最著名的演出。

飾演哈利波特的英國男星丹尼爾烈格夫(Daniel Radcliffe)悼念Michael,大讚他傑出,演出駕輕就熟,雖然熱愛工作,但沒有被工作困住。飾演妙麗的英國女星愛瑪沃森(Emma Watson)則多謝Michael展示其他演員如何淡然看待自己的豐功偉業。