《哈利波特》「校長」Michael Gambon離世終年82歲　童星悼念

自《哈利波特》（Harry Potter）第3集《哈利波特阿茲卡班的逃犯》（Harry Potter and the Prisoner of Azkaban）開始飾演魔法學校校長鄧不利多直到結局篇的英國男星Michael Gambon，前日（27日）於英國一間醫院因肺炎離世，終年82歲。

Michael出道60載，是舞台劇界出身，曾贏得3次《羅蘭士奧利花劇場獎》，其後他亦踏足電視與電影界，曾贏得4次《英國影視藝術文化學院電視獎》（BAFTA）最佳男主角。他參演電視劇《The Borderers》後，被相中接替英國男星辛康納利（Sean Connery）飾演占士邦，但他不太有興趣，自嘲頭髮不夠好看以及有點肥胖，最後角色落在英國男星佐治拉辛比（George Lazenby）手上。Michael於1999年獲英女王伊利沙伯二世封爵，表揚他演藝的成就。最初飾演鄧不利多的英國男星李察夏里斯（Richard Harris）於2002年離世後，Michael便接替他飾演該角色，成為其事業生涯最著名的演出。

飾演哈利波特的英國男星丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）悼念Michael，大讚他傑出，演出駕輕就熟，雖然熱愛工作，但沒有被工作困住。飾演妙麗的英國女星愛瑪沃森（Emma Watson）則多謝Michael展示其他演員如何淡然看待自己的豐功偉業。