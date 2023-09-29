靈敢侶情：我成全了他嗎？

打過一份工，不是甚麼跨國公司，但老闆是外地人，隻身來香港創業。

我加入這公司時，員工才十多人，管理架構雖不完整，但勝在同事向心力一致。後來，老闆接了兩個大客戶，需要擴充，同事們帶着有機會升職加薪的期望一起拼，誰知，老闆卻從家鄉找來四、五個同鄉來當我們的上司。

自此，公司的氣氛就變了，因為文化不同，處事常現分歧；新上司們又不與香港員工混熟，每次在會議室開會都拉下百葉簾，會後才給我們發電郵，意見不問、常規不理就要我們實行。沒多久，同事怨聲載道，老闆收到第一封辭職信，來自一個開國功臣。

以為老闆會留人，結果卻教人失望。歡送會當晚，就只有香港員工，其中一位同事說：「說實話，若非捨不得大家，我也想辭職。」當時年輕的我聽後很氣憤，於是對着蛋糕罵起來：

「既要貪香港的公司稅率低，又想借香港北上賺錢，卻事事提防我們這群香港員工！」

「我明天就跟老闆理論！」

同事沒有阻止我，也不能說贊成，大家都意興闌珊了，倒不如按本子辦事，過得一天得一天。

翌日下午，我真的跑去跟老闆理論，他聽我說完，這樣回答：

「他們（他那群同鄉）說的沒錯，香港人真的很感情用事，有事就群起辭職。」

原來在我進去之前，已有三位同事交了辭職信。

兩小時之後，我也交辭職信了，但這些年以來，我對自己當時的做法仍然感到矛盾，到底我是成全了他對香港員工的偏見，還是為自己人出了一口氣？

無論如何，對於他既要來借力賺錢，又要防我們的心態，雖然我今天已為人老闆也明白到箇中的難處，卻依舊未敢苟同。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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