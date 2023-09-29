Crossover添新意　擦出美味火花

每個地區、每個大廚都有自己的拿手好菜，偶然想為客人帶來新鮮感或飲食上的新思維，和其他餐廳及大廚交流，似乎是一個好方法。近日有中菜、意菜和德菜的Crossover，為各位帶來限定美食，想試就要留意了。

中日菇菌之味

中日菜系都喜愛以菇菌入饌，餐飲集團和食總廚歐陽錦華師傅和紅棉邵德龍師傅合作，由現時至10月2日，於中環ODDS為客人提供限定的木之子嘗味晚宴，師傅會選用日本松茸和不同菇菌打造菜式，包括自家和牛火腿多士‧紅胡椒‧黑松露、自家海膽豆腐‧燒椒醬‧椎茸昆布醬油，之後有選用矜貴日本丹波松茸炮製的甘鯛松茸卷和松茸文絲豆腐羹，緊接是檸檬葉皇菌繪冬瓜方和加入潤腸、栗子和松茸等烹煮的秋の御飯，令人沉醉於菇香氣之中。

經典粵菜

要數經典的粵菜，10隻手指都數不完。中環米芝蓮推薦餐廳口利福主廚陳潔盈師傅和金鐘香港JW萬豪酒店米芝蓮一星食府萬金殿中餐行政總廚鄧家督濠師傅合作舉行經典粵菜雙饗晚宴，菜式糅合傳統和現代風味，10月11日在萬豪金殿的菜單，頭盤有金錢野雞卷和椒香鵝肝醬，點心有花膠白菜餃、菜乾豬骨湯，之後有蟹膏蟹鉗蒸滑蛋、九層塔味菜炒蟶子、脆皮滷水乳鴿及黑椒窩蛋和牛飯，最後以斑蘭沙翁或椰子雪糕作結。至於10月18日在口利福舉行的晚宴，就有懷舊札蹄、蝦子燜筍和蜜味燒風鱔。點心有海鮮餃、蘿蔔絲酥餅和酸湯灌湯餃，之後是豆豉鯪魚炒龍蝦油麥菜、糯米釀乳豬和啫啫芥蘭煲，最後以蛋黃千層糕和蓮子露作結，各有滋味。

西西里風味

風光如畫的意大利，每個地區都有自己的飲良風格。尖沙咀米芝蓮星級意大利餐廳Tosca di Angelo總監Angelo Aglianó誠邀意大利名廚Giuseppe Pappalardo，於9月28日至10月1日打造「嘗味西西里﹞菜單。菜式包括鮮味的馬扎拉紅蝦‧茴香魚子醬和地中海金槍魚‧香橙‧橄欖，主菜有肉嫩味濃的羊肩‧茄子‧古斯米‧開心果，羊肩以攝氏68度慢煮28小時，甜品是莫迪卡朱古力‧芝士雪糕‧蜜餞，選用意大利入口的90%朱古力加糖烹煮，配西西里水牛芝士雪糕和糖漿浸泡檸檬粒等，令人恍如置身當地。

德國傳統美食

對於德國菜，大家所知最多是鹹豬手和啤酒，其實當地還有很多美食。由現時至10月5日，香港W酒店KITCHEN和德國餐廳Heimat主理人Peter Find合作推出期間限定的Oktoberfest主題自助晚餐，除傳統脆皮德國豬手、酸菜沙律、德國香腸拼盤和黑森林蛋糕，還有特色黑啤燉牛肉、杏仁香草檸檬魚柳和德式椒鹽卷餅，甜品推介國風蘋果卷配雲呢拿吉士和紅桑子水果布丁，讓客人盡情品味德國風味。