金怡假期首推感謝祭　精選產品最高減達$7,000

【營業資訊】隨着去年下半年香港旅遊的逐步開放，再加上全球各國放寬防疫政策並取消出入境限制措施，市民對於出境旅遊的渴望日益增強。作為深受香港市民信賴的老字號品牌及深度遊專家金怡假期，為表感謝過去一年持續選擇金怡假期的港人，將首次舉辦一場盛大的感謝祭活動，由即日起至10月11日，一連兩星期以推出報團優惠，配合首3日的早鳥優惠，精選產品折上折優惠高減達$7,000，以回饋港人長期以來對金怡假期和旅遊業的熱愛和支持。

作為深度遊先驅，金怡假期向來以冷門的特別綫路作主打。在本次感謝祭的產品中，金怡假期仍然採用全包價，團費包含機場稅、機場建設稅、燃油附加費以及全程服務費等費用。行程路線安排別具心思，走訪多個冷門景點，除了市場罕見的「8天黎巴嫩團」了解南北文明古國，亦有走遍11個UNESCO世界遺產的「10天深度捷克世遺之旅」和遊訪歐洲最大聖誕市集的「8天冬日德國深度遊」等獨特體驗，滿足港人深度遊的需求。

早鳥優惠！即日起至10月1日，每位額外再減$1,000！

「金怡感謝祭」推出的指定出發日團隊除了享有每位最高減免$6,000的優惠外，第一擊還推出早鳥優惠！凡於10月1日或之前金怡假期網站（www.goldjoy.com） 報指定出發日期的團隊，並輸入優惠碼【TWEB23】，每位即可享有額外$1,000扣減優惠。名額有限，先到先得！

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「金怡感謝祭」指定出發日團隊優惠：

以下指定出發日團隊每位減$6,000

10天深度【捷克世遺之旅】庫納霍拉.布傑賀維策.鹿頭堡.古姆洛夫古城.布拉格（CZ10A）

出發日期：11月19日

團費原價（全包價）：$26,990起

感謝祭優惠（全包價）：$20,990起

9天【荷蘭.杜拜】天堂書店.羊角村.梵高森林公園.小孩堤防風車群.安妮之家（AMS9X）

出發日期：11月16日

團費原價（全包價）：$24,990起

感謝祭優惠（全包價）：$18,990起

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以下指定出發日團隊每位減$5,000

8天 【地中海・黎巴嫩】 南北文明古國之旅（BEY08）

出發日期：11月25日

團費原價（全包價）：$24,990起

感謝祭優惠（全包價）：$19,990起

13天【摩洛哥】深度遊 - 馬拉喀什 · 菲斯 · 拉巴特 · 撒哈拉沙漠 ·丹吉爾 · 艾西拉 · 舍夫沙萬(藍城)（ME13）

出發日期：11月9日、11月23日

團費原價（全包價）：$33,990起

感謝祭優惠（全包價）：$28,990起

10天【西班牙‧葡萄牙】大石角 · 佛羅明哥歌舞晚宴 · 聖家堂 · 阿爾罕布拉宮（PZ10E）

出發日期：11月13日、11月25日

團費原價（全包價）：$25,990起

感謝祭優惠（全包價）：$20,990起

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以下指定出發日團隊每位減$4,000

10天【土耳其】奇石林· 棉花堡· 木馬屠城(特洛伊)· 伊斯坦堡（TTK10B）

出發日期：11月9日

團費原價（全包價）：$18,990起

感謝祭優惠（全包價）：$14,990起

11天【埃及】開羅 · 尼羅河 · 亞斯旺· 樂蜀(帝皇谷)新文明國家博物館（MS11B）

出發日期：11月7日

團費原價（全包價）：$28,990起

感謝祭優惠（全包價）：$24,990起

12天【南北意大利】天空之城.五漁村.布拉諾島 (彩色島) 阿馬爾菲海岸.阿爾貝羅貝洛.聖馬利諾（IAM12W）

出發日期：11月9日、11月15日

團費原價（全包價）：$36,990起

感謝祭優惠（全包價）：$32,990起

8天【西澳州】珀斯· 粉紅湖 · 全球最大水霸壁畫· 追蹤巨鯨·曼哲拉巨人 · 小矮人村·費里曼圖市（AWP8）

出發日期：11月19日

團費原價（全包價）：$26,990起

感謝祭優惠（全包價）：$22,990起

9天冬日【德國】聖誕市集.楚格峰.新天鵝堡.史特拉斯堡.國王湖.黑森林.海德古堡（GAS9A）

出發日期：11月20日、11月28日

團費原價（全包價）：$26,990起

感謝祭優惠（全包價）：$22,990起

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以下指定出發日團隊每位減$3,000

品味8天【南非開普敦】酒莊之路斯泰倫博斯(著名葡萄酒產區).美酒品嘗.開普敦觀光直升機.鮑魚養殖場（SFC8）

出發日期：11月24日

團費原價（全包價）：$25,990起

感謝祭優惠（全包價）：$22,990起