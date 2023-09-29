觀塘夜繽紛　通宵玩餐飽

近期香港夜繽紛成為熱話，說到底係想振興本地經濟。其實在觀塘工商廈內，亦隱藏了不少店舖供夜貓子通宵玩餐飽，好似Landing Zone入陣鬪設有全港唯一30米室內無風靶道及過萬呎Wargame場，適合各位放工後瘋狂射餐飽。同區另有營業至深夜的Party Room和密室逃脫房間等，加上附近消夜食店林立，夜蒲肯定滿Fun！

逼真射擊場 30米無風靶道

Landing Zone入陣鬪坐落於觀塘海濱道附近，負責人指成立目的為推廣Airsoft軟氣槍運動，提高玩家的安全意識並認識氣槍的正確使用方法。全場佔地近20,000平方呎，兩層戰區的實用面積為13,000呎左右，可同時容納40至80人「開戰」。場內設計倣效外國特色，引入更闊落及逼真的布局，其中A區間隔較多，藉此模擬室內及街道的感覺；B區則較為空曠，也是香港少有的正規SpeedQB場所，每年都有比賽在此舉行。

另一賣點是設有專業靶場，提供3條共30米靶道，既安裝了射燈方便玩家瞄準，又附設維修枱櫈供調校氣槍。說到氣槍，各位除可自攜裝備外，還可租用場內的AR電動氣槍，火力較細且安全，而面罩、避彈衣等裝備皆可租用。負責人補充，玩家必須遵守遊戲規則，例如中槍就要出聲並舉手示意，而貓頭鷹時段可由凌晨12時玩到4時，約埋班戰友打通宵都冇問題。

網址︰landingzone.com.hk

同場加映︰海濱「觀」光市集

除了玩樂設施可以玩到深夜，發展局亦聯合不同機構舉行「夜經濟」活動，好似觀塘海濱花園「VESSEL發現號」由即日起至10月1日舉行青年藝術節×中秋「觀」光市集，觀塘繞道橋底將以光影投射出約3.5米高的「月光兔兔發現主題裝置」，另有太空人摘星打卡位、LED霓虹燈打卡位、光影藝術體驗、免費工作坊和街頭表演，入場可欣賞海濱夜景之餘，還可於攤檔買到不同產品和小食等。

24小時聯誼派對

距離APM僅數分鐘路程的Sunday Morning Club，佔地逾2,000平方呎，共有3間不同裝潢的主題房，包括大地色系Earth Room、Y2K風Neon Room及北歐粉色Colour Room。每間房間可容納4至20人，提供多個打卡位及影相道具，當然唔少得Board Games、電動麻雀、美式桌球、乒乓球枱、卡拉OK、Poker啤牌、遊戲主機、100吋大銀幕放映機等各式玩意。最吸引是24小時營業，並提供美食到會預訂服務，也可自攜食物到場。

網址︰instagram.com/sunday_morning_club_s.m.c

人氣密室逃脱房

Fox in a Box是歐洲人氣密室逃脱的香港分店，把現場實境及電子機關元素二合為一，玩家需在限時60分鐘內找到線索，解開謎題並完成任務。4個主題密室按難度低至高分別是地堡、無期徒刑、星座殺手及喪屍實驗室，全部均可供2至6人一齊解謎，部分年滿10歲就玩得。另有遊戲大師作輔助提示，讓玩家沉浸在其中又不失代入感，玩完仲可於不同主題房間穿上戲服拍照打卡。值得一提是它逢星期五六日營業至晚上11時30分。

網址︰foxinaboxhongkong.com

消夜推介：浪漫異國風情

觀塘駿業街樓上西餐廳February，每晚營業至凌晨2時30分，室內掛滿一盞盞土耳奇彩繪玻璃吊燈，滿載異國風情。餐廳主打德國菜，招牌德國火燄鹹豬手皮脆肉嫩，入口鹹香四溢，Juicy得來唔油膩。其他必吃菜式有安格斯肉眼扒、芝士焗羊架等，並提供比利時生啤及法國紅酒。

網址︰instagram.com/february_bar_restaurant