張藝興新片剛賀38億人仔票房　轉頭被柬埔寨下令禁播

由張藝興、金晨領銜主演嘅內地電影《孤注一擲》，根據真人真事改編嘅反詐騙題材，8月初上映至今已累積38億人民幣（約41億港元）票房，人氣係威係勢，風頭一時無兩。不過外媒指，由於新片內容大量談論有關東南亞暴力詐騙話題，引發內容相關嘅柬埔寨不滿，甚至下令禁播。

柬埔寨政府不滿該部電影中，多次出現高棉文字（柬埔寨官方語言）畫面，認為電影嚴重污衊且醜化該國形象，將佢哋同暴力討債、詐騙等事件劃上等號，傷害柬埔寨對外形象，同時影響該國觀光產業發展，不只向中國大使館表達抗議，更直接下令禁播《孤注一擲》。

雖然《孤》製片方強調，無論從預告或實際電影內容，並冇直指特定國家，但劇中主角身上的衣服，卻出現柬埔寨的高棉文字，就因為呢一幕而令柬埔寨政府震怒。該國文化藝術部第一時間就發布禁令，不准《孤注一擲》喺柬埔寨上映，同時亦同傳播通訊部門合作，要各大社群平台及網路空間，掃除一切可能留下嘅痕跡。

柬國政府指《孤》雖然係宣導反詐騙題材，但電影內容嚴重傷害柬埔寨及鄰近東南亞國家嘅對外形象，就連緬甸同泰國都受到衝擊。新加坡《海峽時報》就訪問多名身在泰國嘅內地遊客，唔少人表示出門前都曾被家人朋友提醒或阻攔，希望佢哋短時間唔去東南亞旅遊，避免遭遇到不必要嘅詐騙陷阱。