連鎖店新滋味　驚喜有特色

相信好多打工一族的巴絲打同小編一樣，早午晚三餐好多時都是上街食，而光顧得最多的是連鎖餐廳或快餐店，幸好這類食肆顧及一眾打工仔的味蕾福利，不時推出新口味，帶來一定的新鮮感與驚喜，衝擊一下苦悶的「開飯」時間，為生活打打氣！

帥哥黑蒜油

要數城中人氣米線連鎖店，非譚仔三哥莫屬，加上品牌不時請來潮流人氣名人明星代言，在年輕人心目中佔有相當的位置！品牌最近就請來Jeffrey任15周年代言人，並與全新的「三哥黑蒜油味噌湯米線」同步登場！品牌15周年以「堅持辣着」為主題，以「辛」連心，帶來多款新味，包括最新的三哥黑蒜油味噌湯米線、限定小食麻香昆布素菜卷及特飲櫻花蒟蒻蘋果綠茶。全新米線洋溢滿滿和風，用上赤味噌和白味噌調製出濃郁甘甜的湯底，黑蒜油則散發蒜香，配以軟嫩的豬腩卷和溏心蛋，令人一試難忘！而全新限定小食的麻香昆布素菜卷帶點日式關東煮的風味之餘，亦散發品牌獨特的麻香與鰹魚昆布汁的鮮甜味道。而Jeffrey亦會化身成1:1人形紙板、海報及明信片陪住「三粉」開餐呢！

火辣辛滋味

大家唔多唔少都食過鴨腿湯飯，但原來鴨腿配飯之外，仲可以配米線，仲要唔伴冬瓜而係伴麻辣辛香的湯頭！本地品牌香港仔南記粉麵最近就推出全新的「辛．麻辣鴨腿．冬菇米線」，啖啖肉又索汁的鮮嫩鴨腿及爽滑肉厚的冬菇，配以升級版的「辛．麻辣」湯底（混合13款香料配製）搭配秘製辣炸醬，還有大、中、小辣選擇，嗜辣者必試！此外，還有3大激辣小食，包括水煮鴨血、肥牛或大腸配韭菜，每一款都煮至入味，辛辣惹味兼備；另有特別推出的蒜泥白肉及香辣紫菜雞翼兩款經典小食。潤一潤喉就有全新的紅西柚．椰果茉莉綠茶，香甜清新，解辣一絕！

萌趣聯乘

米線是近年最多年輕人追捧的美食，要突圍總要有啲噱頭，而米線陣最近就與Sanrio合作，推出「米線陣×My Melody粉紅櫻花蝦の味」美食聯乘企劃，成為全港首間與Sanrio My Melody合作的米線連鎖品牌，將自家米線玩素與角色的可愛形象糅合，包括以代表米線品牌的綠色及象徵米線的流暢線條為主軸，首創出期間限定、獨一無二的綠眼睛新裝My Melody，並展現於美食上展現在美食、特飲及精品上，期間限定的4款櫻花蝦主題美食，其中以「櫻花蝦招牌番茄湯」米線為主打，可搭配脆炸雞扒或脆炸魚柳，還有「櫻花蝦冷麵撈撈」及「櫻花蝦照燒汁脆炸豆腐磚」，更有「容易被誤解的粉紅甜心」（紅石榴西柚）及「唔該你吖要杯柑桔特飲」（柑桔綠茶）兩款特飲，以及指定分店推出的主題意式泡沫咖啡，泡沫上將隨機印上3款不同造型的角色圖案。新品由即日起於全線指定分店推出。而金鐘及旺角分店更會化身成聯乘旗艦店，包括由以禮貌大使見稱的My Melody公仔於金鐘分店迎賓，多個可愛打卡位等，還帶來多款限定精品，包括麵碗、櫻花碟及長形碟，而一款兩色的掛碗公仔更可以隨身攜帶，掛到麵碗或杯上，陪伴住粉絲開餐！

低碳高蛋白丼飯

米線以外，丼飯亦是不少巴絲打的開飯熱選之一，素以優質食材及日本產米製作正宗日式丼飯的丼物專家丼丼屋，最近就先後推出了多款期間限定美食，早前的炙燒和牛海膽丼就引起了丼飯迷熱捧，緊接推出全新的低碳飲食的「吉列豬扒風滑蛋豆腐丼」及關東煮。以「吉列豆腐」代替吉列豬扒，複製出吉列豬扒的風味來，於即日至10月17日於全線及丼丼屋×鳥開聯乘店登場。新品由炸豆腐當主角，綿密豆腐炸至金黃酥脆，模仿吉列豬扒外酥內嫩的口感，加上非常嫩滑的滑蛋，連素食者都能品嘗到「吉列豬扒」般的口感，還有洋葱、菇菌等配料，是一道高蛋白低碳料理。而由年糕福袋、雞蛋、大根、昆布結及野菜連同關東煮湯頭一起熬煮而成的關東煮，每一款食材都飽吸清甜湯汁卻又不失原汁原味。此外，由即日至11月7日更推出期間限定新品的「炙燒鹽葱左口魚裙邊丼」，用上珍罕左口魚裙邊配濃郁日式鹽葱醬，魚肉肥美又啖啖肉，炙燒後逼出魚脂，油腴鮮味。新丼可以將以單點及以超值優惠價升級為定食，配前菜、麵豉湯及果茶。

咖喱界黑食力

本地連鎖快餐店品牌大家樂於暑假推出咖喱系列便大受歡迎，由環球咖喱到港式咖喱，各有捧場客，最近就推出全新的日式黑咖喱吉列豬扒飯，將傳統的日式烹飪技巧與香濃的黑咖喱風味融合，混合和食洋風的文化，用上各種特製調味料，令甜味昇華。新品以黑咖喱汁做主角，洋葱炒香後加入特製黑咖喱、可可粉、咖啡醬等，配以各種新鮮香草及香料，再加入蘋果粒細心熬煮至濃稠質感，充滿深邃的微辛香甜味道。吉列豬扒亦炸得金黃酥脆，肉嫩多汁，配上特選的黑咖喱汁，風味零舍誘人！此外，品牌於10月1及2日推出限優惠，大家於當天可以優惠價享用「四川惹麻辣海鮮肥牛鍋（一人