日本在每年萬聖節都會推出各式各樣的慶祝活動,連柯尼卡美能達天文館(Konica Minolta)亦於即日起至10月31日推出「萬聖節歡迎圓頂劇場」,讓你在看星空之餘,亦可感受到滿滿萬聖節氣氛。柯尼卡美能達天文館結合星象觀察和影像體驗,最特別是除了一般座位之外,還可以選擇星球躺椅座位,可以整個人躺下來一邊聽音樂,一邊欣賞星空作品,讓人彷彿置身在滿天星空下。天文館有5個分館,東京有3個、橫濱有1個、名古屋有1個。今次活動是在電影播放前10分鐘,將天文館的圓頂打造成萬聖節森林的模樣,極有氣氛,而且更可以拍照,記住早些入場啦!上映的作品包括《星日和-讓我們昂首闊步-》、《星地巡禮-Premium Nights-》、《漂浮在星夜裏的島嶼》、《時を刻むこの星空 with DREAMS COME TRUE》、《SONGS for the PLANETARIUM 圍繞天空旋轉的播放列表》,詳情可到官網查閱。