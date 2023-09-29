你好，我的大夫︱周麗欣畀蔡思貝拮大髀讚快而準

由蔡思貝與何廣沛主演的無綫劇《你好，我的大夫》昨晚（28日）一集關於不育問題，飾演夫婦的姚宏遠與周麗欣勁搶戲，姚宏遠之前在綜藝節目《七線人棄王》是「鴨王」，今次畫風一轉飾演體貼暖男老公，除了自身要承受失去BB的打擊，還要貼身照顧情緒幾近崩潰的太太，甚有發揮。談到新嘗試，他坦言感恩：「之前多數係演要騷肌嘅角色，今次角色好有新鮮同挑戰性，因為要處理好情緒化嘅戲份，所以都有啲壓力。」談到監製讚他演得好，他謙稱是對方的功勞：「最重要嗰場情感戲係監製親自操刀拍攝，佢冇畀壓力我，等我喺最放鬆嘅狀態下演出。」

至於周麗欣的角色則更有發揮，要演繹多場爆Seed或爆喊場口，指今次角色是從演以來最有難度及挑戰性，而為了讓觀眾更貼身感受角色的痛苦，劇組將整個求孕過程近乎完整地拍攝出來，相當寫實；她坦言拍攝相關場口需要衝破心理障礙：「要喺陌生嘅演員面前、坐喺產檢櫈上真係好尷尬，同埋更感受到件事需要幾大嘅勇氣。嗰場戲係難過、絕望、不捨、無奈情緒大集合，一個人瞓喺嗰度，感覺又孤獨又冰冷，當時我真心感到恐懼同害怕。」她大讚飾演中醫的蔡思貝手勢好：「我未試過拮針，但嗰場戲要喺我大髀拮針、點火做艾灸，真係嚇死我。但估唔到思貝好果斷，落針快而準，加上有專業註冊中醫在場，所以結果都好舒服。」