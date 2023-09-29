【Zac玩Zac食】一期一會　秋「逸」蟹饌

今日係中秋節，首先祝願大家中秋佳節安康如意，人月團圓！過咗中秋又係一年一度「持螯飲酒菊花天」嘅時候啦！「螯」係中華絨螯蟹，俗稱大閘蟹，金秋正值大閘蟹膏肥美之時，甘香醇厚嘅蟹膏令人難以抗拒，加上肉質香甜，係一期一會不可錯過嘅限定美食！

位於沙田石門星級酒店內嘅中菜廳，行政總廚李家鋌師傅嚴選當造肥美嘅江蘇大閘蟹，結合創意同精湛廚藝，創製全新嘅秋「逸」蟹饌，性價比超高，因為一般蟹宴平極都要5、6百港元啦，但大多數都係提供四両半至五両嘅蟹，而呢個蟹宴係包咗一隻七両重巨型公蟹，平時想食七両重大閘蟹都唔易啦，依家加埋其他創新蟹粉菜式，每位都係約HK$800就可以讓舌尖細味悸動鮮香滋味，你話喺咪好抵先！

先聲奪人嘅第一道菜已經讓我驚艷萬分，以為好似蟹殼黃咁將蟹粉放入酥餅食，估唔到師傅個酥餅係中韓Fusion，酥香鬆脆嘅外皮入面有芝士拉絲，放咗爆瀉嘅蟹粉，邪惡度滿分！饗宴亮點當然係原隻清蒸大閘蟹，選用產自江蘇嘅七両重巨型公蟹，加入散寒暖胃嘅紫蘇葉，同埋師傅嘅獨門絕技，原幅昆布包裹蒸熟，昆布香氣滲進蟹肉誘發鮮甜滋味，熱騰騰上桌，橙紅色澤零舍誘人，打開蟹蓋，呈半流質嘅黃澄澄甘香蟹膏呼喚味蕾，舀出滿滿的蟹黃，入口盡是甘香醇厚，縈迴不散！

大閘蟹蘊含豐富蛋白質，不宜與單寧高嘅酒搭配，而花雕以米釀造，單寧低之餘，更有散寒及行氣活血之效，與大閘蟹尤為匹配。餐廳精選會稽山陳年花雕作搭配，大家可額外加配八年陳花雕酒或十年陳青瓷國宴花雕酒，讓這場「蟹」逅之旅更顯難忘。

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

-星級生活達人

-自由寫作人

-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

-於商業電台節目作客席旅遊主持

Facebook：Inztyle.hk.zacky

Instagram：Zackyinztyle