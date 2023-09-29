吳肇軒新戲出戰影展　袁富華蔣祖曼兵分兩路谷戲

藝人袁富華與吳肇軒主演的電影《說笑之人》，繼早前於芝加哥雙雙獲獎後，同1個月內電影再度參展福州《絲綢之路電影節》，由導演區焯文及吳肇軒擔任代表出席。

肇軒表示參加影展最開心的部分，一定是映後和觀眾即場見面，他對福州的觀眾十分喜歡這部電影感驚喜，事緣宣傳團隊抵達當日遇上延誤，吳肇軒和導演得從機場趕往戲院和觀眾見面，趕到時放映已完結接近廿分鐘，但他們進入戲院時發現觀眾還在等，更報以熱烈掌聲歡迎他們：「睇到觀眾嘅反應，好感動可以將電影帶到唔同地方，今次係我首次同導演一起參加影展，到咗先知導演唔識講國語，我本諗住幫佢做即場翻譯，但導演心情太激動，最後都係佢自己和觀眾對話，但係觀眾完全聽唔明，不過導演嘅真誠大家都感受到。」他表示很感謝影展對《說笑之人》的欣賞，有別於傳統，今次大會安排的是一條「藍氈」而不是「紅氈」，他對此覺得有趣，並於走「藍氈」時許下願望：「希望明年喺香港電影金像獎可以和Ben哥（袁富華）一齊行紅地氈！」至於導演區焯文透露這是他生平第一次行紅地氈感覺興奮，很開心見到世界各地和中國的頂級電影人，包括吳京、黃渤、徐崢等。

戲中兩位演員袁富華及蔣祖曼亦於香港兵分兩路，繼續出席謝票為電影宣傳，人緣甚好的袁富華日前在謝票時收到意外驚喜，獲朋友齊齊開香檳慶祝他在芝加哥獲頒「演藝事業成就獎」，以及電影上畫後大收口碑，眾人更預早慶祝中秋節。