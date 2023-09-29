姚焯菲17歲生日　望明年財政獨立似番個大人

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel)今日（29日）出席攝影集簽書會活動，現場有過百位「小菲象」到場支持。活動中，Chantel與兩位粉絲互動大玩遊戲，更親自餵對方吃月餅慶中秋，引起現場一眾「小菲象」高呼尖叫，場面十分熱鬧。

Chantel指適逢有兩星期學期休息，所以特意從新西蘭回港慶祝17歲生日及出席簽書會：「我一落機就已經同屋企人食生日飯。（屋企人有冇畀禮物你？）佢哋有畀利是我、祝我身體健康，我亦希望自己下年生日可以財政獨立，似番個大人。」談及是否計劃回港升讀大學，Chantel指這只是其中一個選擇：「我有個list，香港係其中之一，不過可以嘅話，都想返嚟讀，因為呢度始終係我屋企。（屋企人會唔會畀意見你？）佢哋尊重我嘅選擇，無論結果係點，都會支持我。」

今次Chantel推出的攝影集紀錄了九百多張照片連同最新單曲CD一併發行：「由幾千張減到去九百幾張，我冇參與到揀相嘅過程，我好信任攝影師嘅決定，而且佢哋唔係所有靚相都有要，因為如果每一張都好靚嘅話好容易睇厭，反而依家我睇番覺得咁樣會真實啲，佢記錄咗我拍MV嘅每一個過程，好似一本日記咁，唔係一本相集咁簡單。」提及炎明熹(Gigi)即將舉行演唱會，Chantel表示希望Gigi不要給自己太大壓力，最重要做好自己，亦指自己也希望可以舉辦演唱會：「我自己係想成年先開，等自己再成熟啲。」她表示自己到時會到場探Gigi班。Chantel亦透露有繼續以「After Class」組合錄歌：「啱啱先錄咗一首不過未知幾時可以出。」亦指將會為自己的新歌拍攝MV。

另外，姚焯菲（Chantel）和好友潘靜文（Sherman），為了應節早前結伴到街市買材料整月餅，過程笑料百出。她們去到街市檔口揀鹹蛋時，17歲大的Chantel竟自爆：「其實我未見過鹹蛋嘅樣，原來佢好大隻，都係第一次見識。」Sherman則說：「我試過買皮蛋，但未試過買鹹蛋，頭先老闆娘教我哋秤吓……我真係分唔到！不如我哋憑感覺買25隻鹹蛋走。」

Chantel則笑說：「其實都冇乜分別！」Chantel指要挑戰整傳統月餅，並表示可以靠整過奶皇月餅的經驗去做。在等候的時候，Chantel同Sherman就整雞蛋仔先慰勞一班粉絲。之後，2人夾手夾腳整印有「菲」字同Chantel新歌歌名「這個姿態」字樣的月餅，仲整兔仔形月餅。誰知Chantel笑Sherman整的兔仔似豬多一點。經過烤焗完成後，她們急不及待試食，兩位喜出望外話與出面買的月餅一樣咁好食，連一班粉絲讚不絕口。