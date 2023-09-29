曳曳時玩絲襪嘅叫「絲襪Play」，玩底褲嘅叫「底褲Play」，只係乜Play都好，講到尾都係冇Cosplay咁好玩咁過癮，想知有幾正嘅話，就要睇吓呢兩部新片推介喇！

正宗玩家

四仔Cosplay作品中嘅Coser，大部分都係由脫星飾演，但係True Amateurs出品嘅《True Amateurs: Solos #2》，卻搵嚟貨真價實嘅人氣性感女Coser演出，夠晒噱頭，其中Purple Bitch更擁有超過16萬粉絲，加上大尺度嘅Cosplay造型，相當吸睛。不過大家唔好期望有汁液橫飛嘅場面，皆因睇片名都知佢哋只會玩自娛演出咋！

度身訂造

性感迷人嘅Coser有唔少粉絲熱愛，究竟佢哋嘅情慾世界又係點呢？四仔名導James Avalon便運用想像力，為EroticaX炮製出呢套《Erotic Fantasies》，由四位一線脫星演出，更搵嚟專業Cosplay服裝師為佢哋度身訂造「戰衣」，喺床上作戰時可輕易解除束縛，方便進行肉體歡愉。

碟評

Cosplay主題嘅四仔唔單止床戰場面夠刺激，睇脫星嘅性感Cosplay服裝都夠晒養眼，而今次推介嘅兩套作品，都喺造型上落足心機，只係講到最具話題性，始終係搵嚟真Coser參演嘅《True Amateurs: Solos #2》最吸睛，一定唔可以錯過！