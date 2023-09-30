星玄︱葉璇教人搵對象　傳暗撻對象曾染性病！

今日係9月30日，農曆八月十六，宜大事勿用，最旺嘅生肖係狗，你哋桃花旺到爆，出門容易有艷遇，單身者要把握喇。屬狗嘅蔡卓妍（阿Sa），早前承認同拍拖六年嘅富三代石恆聰分手，有網民之後喺機場撞到阿Sa，佢大部分時間，冇咩表情不特止，望落仲有啲憔悴，今次分手似乎對佢造成唔少打擊，不過唔緊要呀阿Sa，你今日桃花運咁強，不妨出門走番轉，轉換吓心情之餘，或者仲會遇到真命天子呢。屬蛇嘅朋友今日頭腦靈活，做起事上嚟樣樣得心應手。

水瓶座係今日嘅幸運星，你哋人逢好運精神爽，最啱做啲自己感興趣嘅事。水瓶座嘅葉璇，依家專注喺內地發展，直播帶貨仲幫佢賺咗唔少人氣，雖然佢喺直播期間，試過做出剪腳甲同搲下體呢啲騎呢行為，最近又喺大熱天着羊毛雨靴出街，但的確引嚟唔少網民關注，身形脹爆嘅佢，仲教人要靚要瘦要有錢先有對象，話冇人愛係自己嘅問題，呢番言論網民反應兩極，但有傳佢暗撻內地CEO李國慶，即使男方曾經陷離婚染性病風波，如果係真嘅話，又真係實行到佢嗰番言論。今日一於繼續做自己鍾意做嘅事，隨時有意外收穫。至於天秤座嘅朋友，今日只要保持正面心態，好運自然來，遇到麻煩都冇有怕。