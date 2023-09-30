【是日通勝】

農曆八月十六

癸卯年 辛酉月 辛卯日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：上午5時至7時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：大事勿用

忌：合醬、穿井

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：21、27、43

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：事業運稍遜，謹記安守本分，勿多管閒事。

金牛座：抱持一顆謙卑的心，可從別人身上獲啟發。

雙子座：溝通出問題，易變事業絆腳石，務必正視。

巨蟹座：笑多一點可改善運勢，遇上麻煩要保持樂觀。

獅子座：機不離手會損害視力，好好錫住靈魂之窗。

處女座：炫耀個人幸福冇好處，保持低調可避開是非。

天秤座：心態正面可帶來好運，遇到麻煩也不用怯。

天蠍座：運勢欠佳沒甚麼大不了，謹記希望在明天！

人馬座：人緣佳不是必然，趁運勢強，要多做好事。

山羊座：感情運欠佳，不糾正生活惡習，難扭轉頽勢。

水瓶座：人逢好運精神爽，讓自己做些感興趣的事。

雙魚座：運勢總會有起有落，凡事要向好的方面想。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）雞 易悲觀

鼠：別隨便批評別人，以免引起是非糾紛。

牛：應酬要有分寸，煙酒過多會危害健康。

虎：已婚者要自律，不應跟異性太過親近。

兔：人緣不錯，有機會在社交場合遇貴人。

龍：運勢欠佳，工作遇挫折，人際關係差。

蛇：頭腦靈活，做事得心應手，沒有煩惱。

馬：焦躁不安，總是擔心在某方面不夠好。

羊：改善人緣好時機，若有聚會不要拒絕。

猴：處變不驚，能以平常心面對各種問題。

雞：是日沖煞，諸事不順，易有悲觀心態。

狗：桃花旺，出門易有艷遇，單身者要把握。

豬：個性隨和，人品受讚許，好事自然來。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

天秤座是天生的和平使者

9月24日，太陽進入天秤座，接下來幾星期就分析天秤座，首先就由特質講起。

天秤座的人非常重視公平，傾向於在决策和判斷中考慮各方觀點，並尋求和諧的解決方案。他們善於建立和諧關係，並努力避免衝突和不公正的情況。

他們重視美感，追求和創造美麗和平衡的環境，喜歡藝術、音樂和設計，並且擁有優雅和品味。他們也注重內外在的平衡，追求身心靈的和諧。

天秤座的人天生外向，非常喜歡與人交往，具有開朗和友好，擅長與各種人建立良好關係，並善於協調。他們喜歡參加社交活動，享受與他人交流和分享的機會。

他們重視團隊合作，並願意在集體中發揮自己的才能，善於平衡不同人的意見和需求，並找到共同的目標和利益。

最後一個天秤座的重點，就是選擇困難症。由於他們希望維持公正，經常考慮各種不同的選擇和觀點，這可能導致猶豫不決，需要更多時間來權衡利弊，以確保做出最佳決策。

總的來說，天秤座的人以其公正、和諧和追求美的特質而聞名，傾向於建立平衡關係、追求和諧的環境，並能夠與他人建立良好的聯繫。然而，他們可能會在做決策時遇到困難，並需要克服優柔寡斷的傾向。