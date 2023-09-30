娛圈單打︱四奶奶合體無期　剩番柴九掂唔掂

TVB經典劇集《巾幗梟雄》造就黎耀祥、鄧萃雯一登視帝視后寶座，同時令劇中多名演員走紅，續集一樣有好成績。事隔十多年，《巾幗梟雄4》終於開拍，男主角繼續是黎耀祥，惟女主角由鄧萃雯變成胡定欣。儘管大家都是好戲之人，但物是人非，觀眾當然大感失望！

一直有傳雯女因為在內地走紅，身價急升，跟娘家傾不攏價錢，拉鋸數年最終被飛出局。雯女為正視聽，日前發長文揚言「我比觀眾的失望更大！」強調並不看重酬勞，「已等候四年給出了三次檔期」，暗示娘家無誠意。唉，四奶奶和柴九合體無期，即使拍出嚟都唔係嗰回事啦。君不見，《巾幗3》改由黎耀祥夥拍胡杏兒，收視口碑慘不忍睹，更被網民推舉為年度爛劇。無他，胡杏兒的演技根本不在同一檔次，當年《金枝慾孽》如妃一角，雯女已盡顯功架，《巾幗》的成功，她肯定係頭號功臣。如果黎耀祥、鄧萃雯能夠再續前緣，肯定係收視保證。

何況祥仔近年主演的電視劇都未能造成話題，收視一般，今次得番佢獨挑大樑，收視能否再創佳績，真係要睇過至知。至於胡定欣，雖然在《巾幗》已做祥仔老婆海棠，但論霸氣，始終跟四奶奶有大段距離。

不過又得承認，現實是殘酷的，年齡是女人大敵。雯女已經57歲，近期在內地出席活動，已被彈發福兼有老態，再演四奶奶，隨時只會令人慨嘆風采不再。講真，TVB係時候放膽讓更多年輕演員披掛上陣，來來去去「四十路」、「五十路」，舊劇拍完又拍，畀人踩係老人台，豈是無因！