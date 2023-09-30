女神親授護髮秘訣　4招擁有蓬鬆秀髮

女神Jessica（鄭秀妍）最近擔任王心凌演唱會嘉賓，與王心凌合唱《愛你》讓各位粉絲大感驚喜，Jessica作為前女團成員的狀態依然保持得很好。不過她除了人美聲甜之外，豐盈順滑的髮質也是很多人關注的重點，無論與甚麼造型搭配都很合適。之前Jessica也在自己的個人分享了讓頭髮變蓬鬆的護理秘訣，大家不妨也參考看看！

經常有人問Jessica，有甚麼整理頭髮的技巧嗎？但Jessica認為沒有甚麼特別的，方法非常簡單。第1步洗完頭髮後吹乾，只需先用梳子梳順頭髮，方便打理後續的造型。Jessica分享，大家可以在吹頭髮時將所有頭髮撥到前面吹，有助於提升頭髮的蓬鬆感。

第2步準備小型粟米夾，可以在髮根處夾出細小捲髮，蓋上一層頭髮遮住夾有紋路的髮根，增加髮量。兩邊頭髮都要細心分層夾好，才不會讓兩邊髮量失去平衡。如果是出國旅行，或者身邊沒有小型粟米夾的話，也可以使用風筒和梳子達到增加髮量的效果。可以先用梳子梳起髮根，再反方向推起來利用風筒吹起頭髮，為髮根定形。

第3步，即使洗乾淨了頭髮，也可使用Dry Shampoo（乾洗髮）噴在髮根位置，讓頭髮更加乾爽的同時，也能防止頭皮出油讓髮型變得扁塌。Jessica也建議大家使用無痕一字髮夾夾着劉海髮根，會有更出色的蓬鬆效果。

第4步幫髮尾做造型，Jessica選擇了C字髮尾。大家可以使用任何一種離子捲髮棒，捲起髮尾後停留一段時間再放鬆夾子，髮尾變得柔軟，而且捲度也會維持得更久。捲完一束頭髮之後不要着急梳開，先放在一旁，等到所有頭髮都捲完才梳順，這樣就會變得更自然。