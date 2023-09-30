Kim真空現身時裝周撐碧咸嫂場為乜被人嫌棄？

巴黎時裝周昨日繼續舉行，「碧咸嫂」Victoria Beckham於當地舉行時裝騷，除了家人到來支持之外，圈中好友包括「美國真人騷女王」Kim Kardashian亦有真空上陣現身，原本她坐在好友《Vogue》雜誌主編安娜溫圖爾（Anna Wintour）隔離，怎料不久安娜就被影到Victoria出場謝幕時突然起身離座，改由Kim坐在「主人家」碧咸旁邊，因而令人懷疑安娜不想與Kim同坐。

亦有在場嘉賓影到Kim抵達會場時即與碧咸擁抱，但安娜卻當Kim透明完全沒有與她打招呼。不過也有知情者指安娜離席前都有與Kim交談。而碧咸出席前亦有於社交網公開12歲囡囡夏柏（Harper）為他化妝的片段，並留言大讚「我的小小化妝師好叻」，片段中她好細心為爸爸化妝，化完妝後碧咸嘟起個嘴要求與囡囡咀嘴，好sweet！除了囡囡之外，碧咸的大仔布魯克林（Brooklyn）、新袍妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）、三子告斯（Cruz）及次子羅密歐（Romeo）女友Mia Regan都有出席，但就唔見羅密歐到來。此外，Victoria的圈中好友伊娃朗歌麗亞（Eva Longoria）及「拉姑」彭美拉安德遜（Pamela Anderson）都有出席。事後碧咸也有於社交網公開完騷後與妻擁抱照片，並留言：「暴風雨過後的寧靜🤍 我們一如既往地為你感到驕傲……你再一次達到了你的高標準 我們愛你🔥」

除了「碧咸嫂」的時裝騷之外，同日舉行的另一場騷亦吸引不少來自世界各地的名人紅星包括美國性感女神Emily Ratajkowski、英國天后 Charli XCX、《從前的我們》（Past Lives）美籍韓裔女星Greta Lee、話題韓劇《黑暗榮耀》女星林智妍及有「翻版章子怡」之稱的內地女星童瑤等。