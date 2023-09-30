恒隆全國性周年義工日　逾1,200名企業義工攜手關愛女性身心健康

【營業資訊】恒隆每年9月在香港和內地9個城市同步舉辦全國性周年義工日活動，以富有意義的方式慶祝集團周年慶。今年義工日以「關愛婦女身心健康」為主題，逾1,200名恒隆一心義工隊的義工舉辦各具特色的活動，讓超過7,300名基層婦女及其子女舒展身心，減輕她們日常面對的工作及家庭壓力。參加者當中亦包括來自香港特區政府「共創明『Teen』計劃」的年輕義工，讓年輕新一代培養服務社群的心志。

恒隆地產行政總裁盧韋柏先生表示︰「秉持着『只選好的 只做對的』理念，恒隆心繋社群，持續透過社區投資項目及義工服務，回饋社會。女性在家庭及社會上擔當着重要的角色，她們的身心健康備受社會的關注和重視，我們藉着本年度的『恒隆全國性周年義工日』向這群勞苦功高的女性送上關懷和支持，以感謝她們的付出。我很高興看到全國各地的同事積極參與恒隆一心的義工服務，為提升大眾福祉、推動社區可持續發展而作出貢獻。」

在香港，原定的恒隆全國性周年義工日活動受日前的世紀暴雨影響延期，但無阻恒隆一心義工隊的熱誠，在婦女導師指導下義工們親手製作護手霜，並將製成品連同關愛包贈予近500名弱勢婦女及其家庭。義工隊亦將於稍後時間邀請新界北區的婦女及其子女前往太平山山頂，走進大自然放鬆身心，並在山頂廣場共進午餐，期望透過輕鬆的親子活動，紓緩他們受雨災影響後的情緒和壓力。

內地的一眾管理層亦帶領恒隆一心義工隊聯合當地政府部門、租戶與相關行業專家，為女性開展一系列豐富而輕鬆的活動。在上海和昆明，義工們與商場的租戶合作開設理療瑜伽、手沖咖啡、藝術插花等多個工作坊，讓基層婦女紓緩壓力與享受藝術陶冶；瀋陽、濟南的義工隊伍舉辦了專業的女性健康講座和健身課堂，以提升婦女的健康素養，提醒她們多關注自己的身心健康；在無錫、天津、大連、武漢和杭州，恒隆一心義工隊分別帶領一眾婦女參觀遊玩、觀賞電影並拍攝形象照片，讓她們在休閒活動中享受親子時光，放下生活的煩惱，提升自身幸福感。

恒隆一心義工隊於2012年在香港成立，積極與不同的社會團體及慈善機構合作，為社區獻上關愛與支援。11年來，恒隆一心義工隊已在香港和內地9個城市11個項目成立了12支義工隊，按當地社區的需要，重點開展女性賦能、青少年發展及教育、長者服務等各類義工服務，超過11,400名義工參與其中，累計服務時數逾135,000小時，共建多元共融社會。