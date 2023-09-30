王智騫范麒智BL組合勁搵錢　望齊齊衝出亞洲

藝人王智騫（Martin）與范麒智（Kenji），最近憑ViuTV綜藝節目《甜酸苦辣鮮》成功突圍，二人在節目中大玩BL組合，成功入屋。日前，二人孖住出活動搵真銀，對於近日人氣急升，二人坦言多了人認識，Martin說：「之前拍旅遊節目，確實係多咗觀眾認識我哋，好開心第一次做主持會獲得大家嘅喜歡，其實今年呢段時間比較少作品，好彩有呢個綜藝畀到我曝光，多番好多工作機會。」Kenji就指過往觀眾只透過社交媒體認識他，或會予人較Cool感覺，但經過今次綜藝節目，能給予大家看到他的另一面。

對於近來多了搵真銀機會，他們直認不諱，Kenji說：「係多咗搵錢嘅機會，我本身係一個儲錢嘅人，所以賺到嘅錢會儲埋，希望第日可以買樓，咁當然都有畀家用屋企。」他坦言希望能與Martin開拍《甜酸苦辣鮮》第二季，齊齊衝出亞洲：「其實我想同Martin一齊拍電視劇嘅，雖然大家都有演《I SWIM》，但其實我哋未試過有對手戲，所以如果他日有機會可以一齊做男主角就更加好啦，哈哈！另外，我仲希望可以一齊開拍《甜酸苦辣鮮》第二季，要衝出亞洲！」