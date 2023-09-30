人月兩團「圓」　速學消滯飲急救

中秋佳節，圓圓的月亮有着一家人團圓的意思，惟節日過後，月亮便好像遷移到自己的腹部，化身成一個圓潤的肚腩。事關每每面對難以消化又款式多樣的月餅時，總是令人忍不住口，加上團圓飯的「加持」，積積埋埋好易吃滯，這個時候不如飲番杯消滯茶或湯，救救自己的腸胃啦。

【飲水幫助腸道蠕動】

飲水對身體有益大家都知，但原來食滯飲水都有幫助，據營養師所述，當出現飽滯感時飲用暖水可以幫助腸道蠕動，紓緩胃部不適。另可配合散步慢行，或順時針的按摩腹部來進一步幫助消化。

【3大山楂茶湯】

嫌飲水太寡淡？其實從中醫學來說，喝茶也有助消滯，另不少藥材都有消滯功效，如山楂就是其中的一種，以下就為大家搜羅來了3款由中醫或營養師推薦的山楂茶湯。

山楂洛神花茶

材料：山楂10克、乾洛神花2朵、玫瑰花4-5朵、黑茶2-3克

做法：剪碎材料放入茶袋，置於保溫瓶內，加熱水沖洗茶袋，把水倒掉，再加熱水焗20分鐘即可。

山楂荷葉綠豆湯

材料：山楂15克、荷葉15克、綠豆50克、片糖適量

做法：山楂、荷葉先以6碗水煲1小時，隔渣後下綠豆煲1小時，加片糖調味即可。

山楂酸梅茶

材料：山楂、紅棗、烏梅、果皮

做法：果皮用水浸至軟身，去囊，紅棗去核，在煲中加入清水，待水滾後，加入全部材料煲約1小時。