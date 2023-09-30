陳豪魔音唱到「墜機」認狀態唔好：對唔住Eason

視帝陳豪今日以剪綵嘉賓身份到旺角出席家電店開幕活動，獲大會送上一部手機，事後他笑言太太陳茵媺（Aimee）對他的攝影技術甚有要求：「有啲難度，點影都滿足唔到佢要求。」而三名子女又會拿兩人的手機瘋狂拍照，以至經常令儲存空間爆滿。

早前陳豪與郭晉安、王浩信等人到美國登台，當時他翻唱《衝上雲霄》主題曲《歲月如歌》，但就被指瘋狂走音及唱到「墜機」，陳豪聞言即哈哈大笑說：「作為一個專業嘅歌手呢，起飛就大家都唱到，唱到墜機就唔係個個都做到，加番兩分嘅。」之後他續說：「講笑啫，嗰次真係唔係狀態嘅，所以真係對唔住Eason（原唱陳奕迅），下次我會唱番起飛㗎喇！（平時少練歌？）嗰次病緊，所以變咗差少少，自己都知。」他又指為了應付登台需要，平時都有幾首飲歌傍身。

陳豪又指有商演打他們兩公婆主意，問到Aimee歌聲是否比他好？他笑言：「應該好過我啲啩，我都唔知，我都冇聽過。（唔介意同台合唱？）唔介意，做得藝人，呢啲係我哋工作，既然你哋想聽就即管搵我，我要證明畀人睇，我要唱番起飛，哈哈！」

另外，陳豪和Aimee和首次以「夫妻檔」合作的新劇《羅密歐與祝英台》將於月中首播，他表示十分期待，但由於他將啟程到內拍劇，故未必能完全配合到新劇宣傳，反之Aimee則可以，他說：「太太都抱住緊張心情，希望觀眾會鍾意呢套劇。」