威士忌配海鮮　醇厚醉人

醇厚富不同風味的威士忌近年受到熱捧，無論是來自蘇格蘭和日本的威士忌都極具人氣。近日有餐廳選用威士忌和干邑來配搭以海鮮做主旳中西菜單，除了不同年份的佳釀，更有將威士忌調配雞尾酒拼配，為食客帶來與別不同的滋味。

威士忌加強海洋氣息

清新的海鮮和富有海洋風味的威士忌，原來好夾。蘇格蘭品牌Talisker近日除推出限量版Wilder Seas，亦即將於本港發布的新品Port Ruighe和Storm威士忌。與此同時，品牌和3間餐廳合作，推出富有海洋氣息的配對餐單。中環米芝蓮一星餐廳Arcane菜式以海鮮做主角，現時至10月20日提供多款拼配，日本水果番茄伴香煎螯龍蝦配陳10年威士忌，澳洲鱸魚伴法國藍青口、小褐蝦和加入陳10年威士忌的貝類濃湯，入口帶煙熏香。現時至10月31日，來到尖沙咀Harbourside Grill，就有Gillardeau No.3生蠔配陳10年威士忌和海鮮拼盤配Wilder Seas，另外還有威士忌雞尾酒供應。至於東涌世茂喜來登酒店世海岸扒房，同樣提供特設海鮮菜單配搭，邊欣賞無敵景色，再配威士忌，「醉」是迷人。

日威配大閘蟹

傳統吃大閘蟹，大多配花雕或紹興酒，The Mira Hong Kong高級中菜廳國金軒於10月13日和Nikka Whisky合作推出只此一晚的江蘇大閘蟹盛宴，菜式包括陳年女兒紅杞子南非鮮鮑魚、蟹粉冬絲豆腦素翅羹、6両箇重大閘蟹、魚米湯蟹粉玻璃蝦球、紅鮮雛鴿、蟹粉燴桂魚球有機鮮蔬和灌湯蟹粉小籠包等，威士忌會調配成不同的雞尾酒用來配菜，配搭有新意。