高海寧恨做飛機師　一句話力證單身

藝人葉童（Cecilia），胡楓，羅蘭，高海寧（高Ling）以及多位名人，今日（30日）一同出席「霸王别姬」4K修復版香港首映，Cecilia稱當年十分期待：「我哋特別鍾意Leslie（張國榮）嘅地方喺佢肯創新，願意去做啲唔係佢範疇嘅嘢，而且嗰時仲未開始流行同內地合作，但佢嗰時已經肯擺低咁大嘅名氣北上幾個月，學習扮女人，學國語，學戲劇，我覺得佢作為一個藝術家，佢做咗好應該做嘅嘢，不繼嘗試不斷創新。」被問覺得張國榮扮得好不好看？Cecilia回應：「靚但係可以更靚，不過當時我帶咗批判性嘅心態，依家相隔多年睇番佢嘅相，佢當時嘅造型其實喺相當成功，而且當年拍攝可以做到嘅嘢，放到依家未必可以做番。」指現在重看的心情是非常感動的。

高海寧指今日是假期，所以特意出席首影禮：「我本身就好鍾意Leslie，但呢套電影上映時我仲好細個，未識欣賞，咁我依家都有睇番，但未喺戲院睇過，所以今日就過黎感受吓。」她亦指先前《春光乍洩》的修復版也有到劇院觀賞，覺得劇院看電影與在家中觀看是不同的感覺。她指自己有參演《飛常日誌》，她會飾演機管局客運服務經理：「其實我比較想做機師，覺得做女飛機師好型。（咁空姐呢？）我細個係想做空姐嘅，因為我夠高，而且我覺得空姐好優雅，但而依家反而覺得機師更加有型。」談到最近有網友就她在社交平台上的發文，懷疑她有新歡一事回應道：「個個男性喺我表弟，我覺得啲人過份解讀咗我嘅信息。（咁你有冇拍拖或心儀對象？」冇呀。」