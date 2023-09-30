中國石化本港首個PIT充電站於MOSTown新港城中心隆重開幕

【特約報道】中石化（香港）有限公司（中國石化）宣布，其香港首個充電站──PIT今天正式開幕，為電動車車主提供充電服務。該PIT充電站位於恒基地產旗下馬鞍山MOSTown新港城中心（4期）停車場一樓，裝設了8個直流快速充電車位及16個交流中速充電車位，能同時為24台電動車提供充電服務。MOSTown新港城PIT充電站於現時起至10月15日止，將推出半價充電優惠，供各大電動車駕駛者享用。

PIT充電站開幕典禮由中石化（香港）有限公司總經理李繼從聯同恒基兆業地產有限公司集團顧問黃劍榮博士主持，出席嘉賓包括環境及生態局首席助理秘書長（空氣質素政策）梁啟明博士、立法會議員周浩鼎、中國石化集團副總經濟師、香港代表處總代表蔣振盈、恒基兆業地產有限公司工商舖租售部高級副總經理吳子鸞女士、中移動香港馬子斌博士、中企協會能源行業委員會會員單位領導及代表等。

中國石化與恒基地產達成戰略合作關係 共同推動香港邁向碳中和

為助力香港在2050年實現碳中和的目標，中國石化致力在港建設充電設施及提供電動車充電服務，並尋求與各方攜手合作，共同推動本港能源轉型。中國石化與恒基兆業地產有限公司（恒基地產）達成長期戰略合作關係，現於馬鞍山MOSTown新港城中心（4 期）停車場開設 PIT充電站，裝設了8個直流快速充電車位及16個交流中速充電車位，能同時為24台電動車提供充電服務，為區內外電動車駕駛者帶來更便捷的充電體驗。未來，中國石化與恒基地產將合力提供更多先進及便利的電動車充電服務點，努力為更多駕駛者服務，促進香港綠色運輸發展。

PIT以駕駛者為本 為不同場地一站式設計 建設及營運充電站

PIT是中國石化為香港地區創立的全新充電服務品牌，PIT除了是「車輛補給站」的意思，同時也是「Power In Time」的縮寫，是中國石化充電業務以駕駛者及合作夥伴為中心的全新充電概念。PIT充電站會開放給所有品牌的電動車使用，為所有電動車駕駛者提供充電服務，PIT團隊會通過分析停車場車流大數據，結合不同場地條件和情況，設計多樣化的充電設施組合，力求減少駕駛者排隊等候時間，提升充電體驗。同時，PIT充電站會使用簡單清晰的收費方式，劃一按每度電計費，保障消費者權益，確保「所付即所得」，也令電動車駕駛者能更好地規劃充電時間，從而便利出行。用戶只需下載PIT EV

Charging App進行充電操作及支付，掃描充電機上的二維碼，即啟用充電服務，用戶更可通過APP隨時找尋充電站資訊及充電位實時空缺情況。

PIT將建設覆蓋全港的【夥伴+油站】快充網絡 減低電動車續航焦慮

中國石化現時擁有全港最大加油及加氣站網絡，在持續與不同夥伴建設更多PIT充電站的同時，也會積極響應環境局號召，在旗下SINOPEC加油（氣）站增加快速充電設施，搭建覆蓋全港的快充網絡。結合上述兩條發展路線可形成更便利駕駛者的網絡，可較大程度紓緩電動車續航焦慮，免除電動車駕駛者出行及充電的煩惱，實現 PIT「Power In Time」及「隨時、隨想、隨行」的充電理念，打造香港成為全球高效電動車應用都市之一。

支持本港大學電動方程式賽車 推動本港綠色能源技術

PIT團隊除了與不同商業夥伴合作，推動香港電動車充電網絡發展外，也積極回饋社會，中國石化及 PIT 亦全力贊助理工大學電動方程式賽車隊（PolyU E-Formula Racing Team），幫助年輕人實踐夢想之餘，亦為香港綠色能源及環保持續注入新動力。