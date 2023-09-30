【Bethの食卓】大閘蟹名字有個超趣由來

一年容易又過咗中秋喇！今日係追月繼續開心慶賀。而每年這個時節即中秋後就是品嘗大閘蟹季節；大家不妨試試吃着大閘蟹來追月。今年江蘇開湖大日子是9月22日，而陽澄湖開湖則是9月25日。根據九月圓臍十月尖說法，當然現在是吃蟹乸的時候，因為比較肥美。到底蟹公蟹乸是如何分辨的呢？

有句說話「九月圓臍十月尖」，是指九月食蟹乸，十月食蟹公。因中秋過後蟹乸的蟹膏最為好吃最軟熟，而蟹公則在重陽節後一個月發威，蟹公的白蟹膏最多最美味最吸引。我就最愛吃白蟹膏，所以個人一定是選擇蟹公來吃。到了十一月的蟹乸蟹膏就會變得較硬，喜歡吃硬身的蟹膏就會在這時選吃蟹乸。

那公乸是怎樣一眼就能看得出來的呢？主要是看大閘蟹的肚子（即蟹奄），蟹乸的蟹奄圓而闊大；相反蟹公蟹奄是尖而細長。蟹公和蟹乸的最大分別在於蟹膏，蟹公的蟹膏甘香軟滑，而蟹乸的蟹膏則較硬身香口，正值時令可以選擇自己喜好選吃蟹公或蟹乸。

大閘蟹名字由來超有趣

傳聞在江蘇方言中「蒸」一字與廣東話的「閘」字同音，而江蘇人吃蟹的習慣往往以清蒸為主，外地人聽了，便以為叫「大閘蟹」。又有說在蘇州一帶，捕蟹者都會在港灣間設置用竹製成的閘，晚上亮起燈火，蟹見到光便爬上閘上，捕蟹者便從閘上抓捕蟹，這種活動名為「閘蟹」，而當中體形特別大的就是「大閘蟹」，後來來自那裏的蟹都被統稱為大閘蟹。

大閘蟹產地多不勝數，產地分江蘇、東北、湖南等地區，當中又以江蘇陽澄湖最具超然地位及最有知名度。陽澄湖大閘蟹的蟹膏豐富味美，可惜每年都供不應求。正宗的陽澄湖大閘蟹擁有四大特徵，青背、白肚、黃毛、金爪；蟹殼呈青灰色，平滑而有光澤，肚臍晶瑩潔白，蟹腿毛長而呈黃色，蟹爪金黃，堅挺有力。味道方面，其肉質細嫩，蟹膏香濃，吃起來齒頰留香。其實除了陽澄湖蟹外，只要當地湖水潔淨，無落農藥，就可以出高品質的大閘蟹，例如江蘇太湖大閘蟹、河南大通湖大閘蟹、台灣苗栗大閘蟹和日本北海道大閘蟹等......當中又以來自日本北海道的石狩川大閘蟹漸受食家歡迎，全因安全零污染，牠們不是生長在湖中，而是在無污染的野生河川成長，水質潔淨冰涼，礦物質豐富，因此長成的大閘蟹都很健康，肉質結實，蟹膏如江蘇蟹般金黃，但膏量普遍較少。

揀蟹必殺技

至於揀大閘蟹必殺技就曾請教過蟹場湖主，想選擇到新鮮生猛的大閘蟹，手指輕輕按大閘蟹近眼的位置，如果有動靜，眼仔睩睩，就為之「生蟹」，拿上手感覺愈墜手代表質量愈好。而看看大閘蟹的肚是否白色，代表牠所生長的湖水夠乾淨，蟹身顏色要夠深綠黑色，蟹毛帶金黃色，蟹腳愈厚實愈好，蟹肚愈結實代表愈多蟹膏蟹肉，而輕拉蟹腳/尖端，新鮮蟹會有回彈力。

大閘蟹點煮好呢？

一般大閘蟹的傳統清煮蒸法都是先將螃蟹洗淨並刷走身上的泥污，然後放到鍋裏，以大火將其蒸熟。蒸大閘蟹的時間因應蟹的大小而不同，5両至6両大約蒸15至20分鐘、7両至9両蒸大約20至25分鐘即可。待蟹殼變成紅色、蟹肉變成白色，就可以食用了！除了清蒸大閘蟹，蘇杭式「花雕煮大閘蟹」更能令蟹膏蟹肉滑嫩。把大閘蟹放入滾水，加上適量花雕酒煮大約15至20分鐘便可。這種做法不但簡單方便，比起清蒸更多了一份酒香味。

食蟹禁忌

食大閘蟹之禁忌也不少，例如不要和柿一同食用，杮含有豐富嘅單寧酸，而大閘蟹含有豐富蛋白質，當兩者結合，就容易形成蛋白結塊，令人難以消化，導致胃痛、肚痾等腸胃不適的症狀。除了杮外，紅酒、白酒、茶葉、番石榴、山楂等都含有單寧酸，建議避免與大閘蟹一同食用。還有身體虛弱或怕寒的人不宜食。因大閘蟹十分寒涼，如果剛做完手術或大病過後，身體太過虛弱、抵抗力較差或者怕寒的人，都不宜食大閘蟹。當然三高或高膽固醇人士更加要注意。

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問