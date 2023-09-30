蔡思貝崩潰爆喊　與何廣沛獲讚有CP感

視后蔡思貝與何廣沛主演的無綫劇《你好，我的大夫》收視及口碑不俗，在昨晚（29日）一集中飾演中醫師的思貝因為未能幫助病人，而大受打擊崩潰爆喊，不少網民大讚思貝演技好，看畢直呼揪心：「演得好好，结尾这段真的看哭了」、「思貝喊得好有層次」。自劇集播出，思貝已吸獲不少正評，網民除讚其造型有女人味外，有內地網民指思貝是演技擔當，直言是繼癲姐之後又一吸粉角色。對於網上評價，思貝說：「好開心網民同觀眾都對我呢個角色好多感受，有同我一齊哭，有同我一齊嬲，還有同我一齊墮入愛河，令我好感動嘅係有註冊中醫同我講，佢哋以為我嘅手法係替手，因為好專業。」

除了演技受關注，思貝與廣沛被大讚有CP感，談到劇中咀戲，思貝笑指沒有實際統計過與廣沛錫了多少次，但指二人刻意設計了不同形式的吻戲以配合劇情：「拍攝回憶片段，我哋會想營造出最純粹嘅甜蜜，另外亦有些百厭青春嘅、心痛安慰嘅，同埋甜蜜心動嘅。我和廣沛都會事前溝通，睇吓每場戲需要咩感覺。」她又爆料指拍攝餵食三文治甜蜜片段時，廣沛一度因為害羞忍不住笑場，結果令全場工作人員也齊齊爆笑。

昨晚劇情亦留下懸念，似乎暗示思貝的角色曾經懷孕及流產，她續指原來拍攝該段情緒戲背後亦有趣事：「嗰場戲係一Take過，我記得當時叫咗現場一位導演幫手讀另一個角色嘅對白，嗰位導演竟用咗哭腔演繹，我唯有叫停佢，叫佢用番正常語調，否則我會忍唔住笑。」