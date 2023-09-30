今晚亞博開騷！LE SSERAFIM學定廣東話冧港迷

韓國人氣女團LE SSERAFIM將於今、明兩晚假亞洲國際博覽館舉行「2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES’ IN HONG KONG」演唱會，5名成員今日（30日）傍晚率先現身記者會與香港傳媒見面。

她們逐一用韓文作自我介紹，問到首次來港開騷的心情，許允真表示：「知道有很多粉絲等待我們，我們為了送上帥氣的演出而努力準備，希望大家享受今晚的演出。」而金采源與中村一葉就指有特別學廣東話，並向大家講「多謝」。

今次是她們出道後首次舉行巡唱，問到最困難的地方是甚麼？中村一葉指開場有她們向後倒下的動作，她認為準備該部分的過程最困難。

談到海外開騷時必帶的物品，許允真表示一定會帶耳機，金采源則會帶喉糖，中村一葉表示會帶按摩球來放鬆肌肉，宮脇咲良與洪恩採則會帶遊戲機和零食。問她們有空時愛做甚麼，宮脇咲良最愛和成員吃美食和購物，金采源則喜歡和隊友一起去主題樂園。

最後她們分享出道9個月來最難忘的時刻，金采源表示很記得在首爾演唱會上聽到全場粉絲大合唱，令她很感動。而中村一葉表示希望成員們能健康地完成巡唱，期望年底能帶更帥氣的演出給大家。